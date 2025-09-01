Lectors
L’EMPORDÀ es consolida com el setmanari més llegit en català
Amb una difusió per sobre dels 3.000 exemplars, lidera amb suficiència el rànquing dels mitjans en paper de caràcter setmanal en llengua catalana que es publiquen a Catalunya, València i les Illes
En format digital, L’EMPORDÀ és el tercer mitjà més llegit de les comarques gironines (206.704 lectors), només superat per El Punt Avui (326.164) i el Diari de Girona (586.731)
Camí de complir cinc dècades de cita setmanal —en paper— amb els seus lectors, i permanent —en digital—, l’EMPORDÀ s’ha consolidat com la publicació setmanal en paper més llegida en llengua catalana arreu dels Països Catalans (3.035 exemplars, segons l’OJD) i el tercer mitjà digital amb més audiència de les comarques gironines (206.704 usuaris únics, segons GfK).
Segons les dades oficials de l’OJD del 2024, l’EMPORDÀ té una difusió de 3.035 exemplars. Cap altre setmanari en paper editat a Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears arriba als 2.000 exemplars. Aquesta pervivència de l’acceptació de l’EMPORDÀ entre els lectors de la seva versió en paper es manté, mentre que, al mateix temps, s’ha reforçat l’aposta per la transformació digital amb els canvis duts a terme a la redacció en els últims tres anys.
Aquesta aposta pel digital col·loca l’EMPORDÀ com el tercer mitjà digital amb més audiència de les comarques gironines —amb 206.704 usuaris únics, segons les últimes dades del mesurador oficial (GfK, juliol del 2025)—, només per darrere d’El Punt Avui (326.164) i de Diari de Girona, també de Prensa Ibérica, líder indiscutible a les comarques gironines (586.731).
Setmanaris en català
Segons les darreres dades actualitzades per l’OJD, amb el tancament de les diferents publicacions a desembre del 2024, l’EMPORDÀ té una difusió setmanal de 3.034 exemplars. Segons l’OJD, cap altre setmanari publicat a Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears supera els 2.000 exemplars. Ni els de caràcter local o comarcal, ni els de temàtica específica, com Catalunya Cristiana, que es queda en 1.927 exemplars setmanals.
Entre els locals o comarcals, destaquen:
- 3 de Vuit (Penedès): 1.724 exemplars
- La Veu de l’Anoia: 1.562 exemplars
- La Comarca d’Olot: 1.297 exemplars
- L’Eco de Sitges: 1.233 exemplars
- Sa Veu de Sóller: 1.154 exemplars
- Sa Plaça (Nord de Mallorca): 1.066 exemplars
Per sota del miler d’exemplars de difusió hi ha:
- Hora Nova (Figueres): 855 exemplars
- Setmanari de Sóller: 649 exemplars
- Iris de Menorca: 384 exemplars
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- EN IMATGES | El Festival Acústica fa vibrar el centre de Figueres en la segona nit de concerts
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Acústica Figueres Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats