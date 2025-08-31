Salut
Salut, ciència i mar, en una prova pilot a l'Escala: l'ABS recepta sortides en vela per reduir l'estrès i l'ansietat
Salut Blava és un projecte innovador en el què s’uneixen la Universitat de Barcelona, la Fundació Salut Empordà i Dipsalut
L'objectiu és millorar el benestar emocional de les persones mitjançant activitats nàutiques organitzades pel Club Nàutic l'Escala
Aquest estiu, l’Escala s’ha convertit en l’escenari d’una iniciativa pionera que connecta salut, ciència i mar. El Club Nàutic l’Escala, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB) i l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala, ha engegat una prova pilot per investigar com les activitats a mar obert poden influir positivament en el benestar psicològic. En el marc del postgrau d’especialització en Benestar Psicològic amb Salut Blava de la UB, s’ha iniciat un estudi innovador que vol avaluar l’impacte real de les activitats nàutiques sobre la salut mental. L’objectiu és clar: demostrar com la connexió amb el mar pot millorar l’estat emocional de les persones.
Activitats a mar obert
Els investigadors han emprès un camí acadèmic anomenat salut blava, que defensa i promou pràctiques com l’aiguagim, el ioga sobre paddle surf, les caminades vora mar o fins i tot el busseig emocional com a eines reals de millora psicològica. No es tracta només de sentit comú, apunten, sinó de resultats amb evidència científica. La prova pilot que es duu a terme aquest estiu a l’Escala compta amb el suport actiu del Club Nàutic, que ofereix espais i recursos, i de l’Àrea Bàsica de Salut, encarregada de seleccionar els participants.
Beneficis terapèutics del mar
L’estudi s’inspira en la metodologia de la salut blava, una disciplina emergent que posa en valor els beneficis terapèutics del mar, tant físics com emocionals. El mar s’entén com un aliat de la salut i una eina complementària per al benestar. Les activitats inclouen sortides en embarcació, navegació suau i connexió directa amb l’entorn marítim. Durant les sessions, es recullen dades per mesurar canvis en l’estat d’ànim, l’estrès, l’ansietat i la percepció de benestar.
Des de la facultat de Psicologia de la UB, es constaten dos grans beneficis de la salut blava per a l’equilibri psicològic. Un, el contacte amb la mar i la contemplació, provoca que el ritme circadiari baixi i disminueixi la secreció de cortisol, és a dir, contribueix a la recuperació de l’estrès. Un altre és la restauració atencional: el cervell deixa de gestionar una sèrie d’inputs habituals en l’entorn urbà i passa a rebre estímuls molt senzills, com el so de les ones de la mar o la temperatura de l’aigua si ens banyem.
Els investigadors constaten que la població no pot viure d'esquena al mar i als beneficis que comporta. La Universitat de Barcelona, la Fundació Salut Empordà i el Club Nàutic l’Escala sumen esforços en aquesta iniciativa vinculada al postgrau en Benestar Psicològic amb Salut Blava. L’objectiu: evidenciar els efectes positius del mar i les activitats nàutiques en la salut mental i emocional de les persones. L’estudi, liderat pel grup de recerca Individual Differences Lab del Doctor David Gallardo-Pujol, compta amb el suport de Dipsalut. Durant els mesos de juny i juliol, s’han dut a terme sessions de navegació amb vela lleugera al Club Nàutic l’Escala, amb vuit participants seleccionats per l’Àrea Bàsica de Salut, gestionada per la Fundació Salut Empordà. Les sessions han comptat amb la col·laboració de l’Escola de Vela del Club, reconeguda per la Federació Catalana de Vela. L’àrea esportiva del Club organitza activitats i esdeveniments durant tot l’any, amb cursos per a infants i adults, i propostes que promouen la descoberta de l’entorn natural a través de l’esport marítim.
Repetir les sessions a l'octubre
L’objectiu de l’estudi ha estat concretament mesurar l’impacte real d’aquestes activitats en la reducció de l’estrès i l’ansietat, i en la millora del benestar emocional. Els resultats, previstos per a l’octubre, podrien obrir la porta a incorporar el mar com a recurs terapèutic en futurs protocols sanitaris. Fins ara, des del Cap de l’Escala s’han triat els participants. Aquest any s’han dut a terme dues sessions grupals adreçades a persones amb ansietat, en les quals es combinava el suport psicològic amb una sortida en vela. Davant dels bons resultats i la satisfacció de totes les parts implicades, està previst repetir les sessions aquest octubre.
Un postgrau pioner
El postgrau Benestar Psicològic amb Salut Blava de la Universitat de Barcelona és una formació pionera que combina el benestar psicològic amb l’entorn marítim, explorant les anomenades "teràpies blaves". Aquestes teràpies utilitzen el mar i les activitats aquàtiques com a eina per millorar la salut mental i la qualitat de vida. Aquest postgrau és ideal per a professionals interessats a integrar l’entorn marítim en pràctiques de salut i benestar, oferint una formació innovadora i pràctica en un camp emergent. El postgrau s’estructura en diversos mòduls que aborden temes com: Introducció a les Teràpies Blaves; Història, evolució i tipus de teràpies marines i l’impacte del mar en la cultura i la psicologia, entre d’altres.
El valor de receptar una passejada vora mar o un bany d’aigua salada
En el seu camí de fer que els beneficis del mar guanyin cada cop més protagonisme en la promoció de la salut per part de l’entitat Som Mar, un grup de sanitaris es van reunir a la platja de la Gola de Llançà, per viure en primera persona una proposta que guanya força: la salut blava. L’activitat, impulsada pel col·lectiu Som Mar de la localitat llançanenca, busca reconèixer el mar com a recurs terapèutic i aliat del benestar.
La jornada va començar amb una pràctica de Qi Gong davant del mar, amb moviments suaus i mirada cap a l’horitzó. Tot seguit, van pujar a uns caiacs i van navegar en silenci, connectant amb l’entorn a través dels sentits: el so de les onades, la brisa marina o l’olor salada: una experiència sensorial plena de presència. L’objectiu de la jornada és que aquests professionals puguin, en un futur, prescriure experiències com aquesta als seus pacients.
Una caminada per la vora del mar, un bany d’aigua salada o una sortida en caiac contemplatiu podrien esdevenir part del receptari mèdic. "Quan el cos respira amb les onades, l’ànima desperta", resumeixen des de Som Mar, convençuts que el benestar del mar i el nostre estan profundament connectats.
