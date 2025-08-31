Successos
Un despreniment obligar a tancar una zona de la platja de Bonifaci de Roses
Els Bombers abalisen la zona afectada i el camí de ronda per garantir la seguretat dels banyistes i vianants
Els Bombers han actuat aquest diumenge al matí a Roses arran d’un despreniment a la platja de Bonifaci. L’avís s’ha rebut a les 08.46 hores a través del telèfon d’emergències 112.
Com a mesura de seguretat, s’ha procedit a abalisar el camí de ronda i la zona de platja afectada, per tal d’evitar el pas de vianants i garantir la seguretat dels usuaris.
No s’han registrat persones ferides i es manté la vigilància de la zona mentre s’avalua l’estabilitat del terreny.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins
- EN IMATGES | El Festival Acústica fa vibrar el centre de Figueres en la segona nit de concerts