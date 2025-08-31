Comerç
La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
La Bugaderia, fundada el 1971, ha tancat la porta aquest estiu
La vida no és cap secret, tot té un principi i un final. En el món comercial això també passa "i arriba un moment que has de prendre una decisió i, encara que et sàpiga greu, toca plegar". Així explica Dolors Alabau Quintana el tancament de la Bugaderia Dolmon del carrer Codolar de l’Escala, un establiment conegut i reconegut pel seu llarg servei a la vila i als pobles del voltant. El passat 11 de juliol, Dolors, nascuda el 1958, tancava la porta de l’establiment per darrera vegada i, dos dies després es feia efectiva la seva jubilació. "No m’avorriré pas, m’agrada molt sortir a caminar i ara podré estar més temps amb la família, aquesta feina ha estat molt dura i sacrificada", diu sense perdre l’ànim d’algú que s’ha dedicat en cos i ànima a un negoci familiar, artesà i de forts lligams amb el seu veïnat.
La bugaderia va néixer de manera circumstancial, cap a 1971, quan el turisme picava amb força a la porta de la vila. La parella formada per Martí Alabau Jacas, de la Tallada d’Empordà, i Maria Quintana Casadevall, de l’Escala, es veien forçats a canviar el rumb de la seva vida. "El pare es dedicava professionalment a la llenya i, amb poc més de quaranta anys, va tenir un infart, ja no podia tornar al bosc a fer una feina tan esforçada. La mare era planxadora professional, s’havia format a Girona. Un dia, passejant Barcelona, van veure una bugaderia d’autoservei i es van interessar pel seu funcionament. D’aquí va néixer Dolmon, una combinació del meu nom i de la meva germana Montserrat, les seves dues filles", relata Dolors.
El negoci va començar a rutllar bé, "sobretot perquè a les cases particulars, les empreses i en els apartaments turístics encara no s’havien estès els electrodomèstics de rentar la roba. Quan van arribar, ens vam haver de reinventar, dedicant-nos més a les agències i els apartaments de lloguer. Des d’aleshores, les màquines no han canviat gaire en l’àmbit mecànic, però sí que ho han fet tecnològicament, amb la nova era digital".
Una clientela fidel
Els clients també han canviat, per la Bugaderia Dolmon ha tingut la sort de comptar "amb una clientela fidel, tant local com estrangera, que ens ha fet confiança. Teníem gent que ens portava roba i que ja eren de la tercera generació familiar".
Dolors Alabau reconeix que la roba, el material que fins ara han rentat i planxat "també ha canviat molt, ara moltes etiquetes d’algunes peces et donen indicacions que no són correctes i això ens ha fet estar més alerta". Escalenca de cap a peus, sent "enyorança per com era abans el poble", però també veu que "les reformes que s’han fet, com aquesta última del passeig, han quedat molt bé". Això, sí, creu que "de turisme, en ve massa, morirem d’èxit!".
De quan el client no sempre té raó
La història de Dolmon té una espina clavada. "La mare sempre em deia que el client té raó. Però un dia, una dona que havia vingut altres cops, es va entossudir a reclamar-li una jaqueta del seu home amb el logo de l’empresa". No la tenia apuntada i, davant les queixes reiterades, va optar per pagar-ne una de nova. Anys després, per casualitat, va venir un altre client amb la jaqueta original. Li havien regalat d’un local que la tenia i ningú l’havia reclamada, mai havia entrat a casa nostra. La mare es va enfadar molt i, des d’aleshores, em va dir "el client mana, però no sempre té raó".
