Successos

Crema un remolc cisterna en un camp d'oliveres a Llers

S'utilitzava com un dipòsit d'aigua de rec

El remolc cisterna incendiat a Llers.

El remolc cisterna incendiat a Llers. / Bombers de la Generalitat

Núria León

Llers

Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi en un remolc cisterna a Llers. L'avís s'ha rebut quan faltaven cinc minuts per les set del matí d'aquest diumenge.

El foc ha afectat les rodes del remolc que en feia servir com a dipòsit d'aigua de reg en un camp d'oliveres. Dues dotacions han treballat per sufocar les flames i han revisat punts calents.

