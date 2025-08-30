Entrevista | Xavier Tubert Voluntari de CaixaBank
"En el voluntariat, tota ajuda és molt benvinguda"
Amb més de trenta anys d’experiència com a director de l’oficina de Vilabertran, Tubert col·labora en diferents entitats socials a través del programa de voluntariat de l’entitat
Fa molts anys que està implicat en associacions solidàries. A on està ara fent de voluntari?
A Vilabertran i en altres pobles, sobretot en activitats destinades a recaptar fons, com ara la preparació de menjar solidaris. Però el que més m’omple és el reforç escolar, on puc ajudar infants que necessiten suport acadèmic.
A on el fa aquest reforç?
A Caritas Figueres participo en un programa de reforç escolar per a nens i nenes amb menys recursos. Hi participo un dia a la setmana, ajudant-los amb els deures. Això els permet millorar les notes i guanyar confiança. Qualsevol persona pot sumar-s’hi, encara que sigui només un dia o dues hores per setmana: tota ajuda és benvinguda.
Com són aquestes classes?
En les classes de reforç, fem una hora de deures i després una hora de jocs. Els nens es relaxen, es diverteixen i guanyen confiança. Jo també gaudeixo molt. No sé si soc el millor voluntari, però sé que això ajuda, i animo tothom a implicar-s’hi, encara que sigui poc temps a la setmana.
Què opina del voluntariat?
Crec que el voluntariat ha de ser una activitat que et motivi. Si t’agrada esquiar, el teatre o jugar a tennis, pots trobar una manera de col·laborar en aquell àmbit. Si no t’agrada el que fas, és difícil mantenir-ho en el temps. Ha de ser una experiència que et connecti amb el que ets.
Personalment, què li aporta?
Per mi, és una via d’escapament, una manera de conèixer gent i de sentir que faig alguna cosa útil. Et permet veure altres realitats i entendre millor el món. Sempre he estat implicat en associacions: el que m’importa és ajudar.
Des de quan hi està implicat?
Vaig començar fa molts anys, i amb el temps he anat ampliant la meva implicació. M’agrada participar en activitats com les que es fan per Sant Jordi o Setmana Santa, on col·laboro en muntatges i organització d’esdeveniments. També participo en representacions teatrals a Sant Climent Sescebes. A més del reforç escolar amb Càritas, esclar.
Dues dècades de voluntariat a CaixaBank
El programa de Voluntariat de CaixaBank, que enguany celebra el seu 20è aniversari, s’ha consolidat com una de les iniciatives de responsabilitat social corporativa a Girona amb més impacte del país. Amb la participació de 1023 voluntaris, el programa promou cada any més de 250 activitats solidàries a Girona.
Aquestes accions es duen a terme en col·laboració amb les entitats socials locals, i tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida de col·lectius vulnerables. Les iniciatives abasten àmbits com l’educació financera, la inclusió social, el medi ambient, la cultura i l’acompanyament a persones grans o en situació de soledat.
Amb aquest compromís, CaixaBank reforça el seu paper com a entitat propera i compromesa amb el territori, posant en valor el capital humà de la seva plantilla i la seva capacitat de mobilització per generar un impacte positiu i transformador a la societat.
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Adif modificarà el pas a nivell principal de Figueres per evitar més incidents mecànics
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats