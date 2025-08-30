Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alliberen una tortuga de 100 quilos atrapada al Port de la Selva

L’animal fa 1 metre de diàmetre i s'havia enganxat en arts de pesca 

Alliberen una tortuga de 100 quilos atrapada al Port de la Selva / MOSSOS D'ESQUADRA

Redacció

Redacció

Port de la Selva

Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals han alliberat al Port de la Selva un exemplar de tortuga llaüt que havia quedat atrapada en arts de pesca. L’animal tenia 1 metre de diàmetre i pesava més de 100 quilos i havia quedat enganxat entre diverses arts de pesca que no li permetien moure’s amb llibertat. Un cop se n'ha pogut desfer, la tortuga llaüt ha marxat nedant sense més complicacions i s'ha dirigit a la profunditat.

