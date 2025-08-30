Alliberen una tortuga de 100 quilos atrapada al Port de la Selva
L’animal fa 1 metre de diàmetre i s'havia enganxat en arts de pesca
Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals han alliberat al Port de la Selva un exemplar de tortuga llaüt que havia quedat atrapada en arts de pesca. L’animal tenia 1 metre de diàmetre i pesava més de 100 quilos i havia quedat enganxat entre diverses arts de pesca que no li permetien moure’s amb llibertat. Un cop se n'ha pogut desfer, la tortuga llaüt ha marxat nedant sense més complicacions i s'ha dirigit a la profunditat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras