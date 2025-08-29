Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
Un grup de "brigadistes" reivindica les accions a comarques gironines a través de les xarxes socials
Des de l'abril han desaparegut aquestes banderes d'Albanyà, Peralada, Viladamat, Vilabertran, Vilamacolum i Vila-sacra
Durant aquest estiu, diversos municipis de la província de Girona, com Medinyà, Maçanet de la Selva, Sant Feliu de Pallerols, la Bisbal, Púbol, La Pera, Albanyà, Albons i Palamós, s’han vist afectats per la retirada i robatori d’estelades en espais públics. Tot i que els casos més recents s’han produït al Baix Empordà, els Mossos d’Esquadra han informat que no han rebut denúncies al respecte. En cas de presentar-ne una, el cas sol tipificar-se per una falta de furt.
Aquestes accions han estat atribuïdes a l’anomenada “Asociación Unión de Brigadas”, un grup que fa pública la seva activitat a través de les xarxes socials, on mostren com retiren aquests símbols independentistes. A més, en els seus tuits s’autoanomenen responsables de “democratitzar” els municipis mitjançant la retirada d’estelades.
Segons el moviment, els catalans busquen “ocupar tots els espais amb els seus símbols” i els acusen de ser “excloents”, ja que, segons ells, consideren que “no ets català si no parles català o si no ets separatista”. També comparen aquesta actitud amb la dels “cucs de terra”, per subratllar el seu caràcter territorialista.
A més d’aquestes accions durant el mes d’agost, des d’abril fins al juliol altres municipis gironins, com Cornellà del Terri, Lloret de Mar, Breda, Arbúcies, Vidreres, Banyoles, Riudarenes, Peralada, Santa Coloma de Farners, Viladamat, Vilabertran, Vilamacolum, Vilobí d’Onyar i Vila-Sacra, també han estat objecte d’actuacions similars per part d’aquest grup.
Reincidència
No és la primera vegada que una “Unión de Brigadas” realitza aquest tipus d’accions a les comarques gironines. Durant els anys del Procés van ser especialment actius, no només retirant estelades sinó també llaços grocs. En alguns casos hi va haver persones denunciades i fins i tot, enfrontaments.
