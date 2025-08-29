Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Societat

“Ens persegueixen per intentar sobreviure”: el Sindicat de Manters denuncia la pressió policial a Roses

En un comunicat difós a través de les xarxes, denuncien que aquestes actuacions són “violència institucional i racista” i reclamen polítiques que ofereixin alternatives legals al col·lectiu

Diversos agents davant d'un dels garatges en l'operatiu contra el top manta a Roses.

Diversos agents davant d'un dels garatges en l'operatiu contra el top manta a Roses. / Guàrdia Civil

Redacció

Redacció

Barcelona/Roses

Aquest agost, la presència policial a Roses s’ha intensificat amb diversos operatius contra el top manta. L’últim, amb més de 250 efectius dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, ha culminat amb diversos registres, la intervenció de material falsificat i almenys un detingut. Un desplegament que, segons el Sindicat Popular de Venedors Ambulants —conegut com Top Manta BCN—, no fa més que agreujar la vulnerabilitat d’un col·lectiu que, recorden, "sobreviu en l’economia submergida per manca d’alternatives legals".

Entre 7 i 10 tones de productes falsificats

L’operatiu incloïa escorcolls en pisos i garatges de la zona de Santa Margarida, on es van decomissar entre 7 i 10 tones de productes falsificats i es van identificar una vintena de persones, majoritàriament d’origen subsaharià.

Polítiques públiques

Tot i que l’objectiu de l’actuació era desmantellar les xarxes de distribució de material falsificat, el Sindicat ha denunciat que “ens persegueixen per sobreviure” i que aquestes accions només agreugen la situació del col·lectiu: “Els mateixos que ens condemnen a aquesta situació ens persegueixen per sobreviure-hi”.

El col·lectiu reclama polítiques públiques que ofereixin alternatives legals i dignes per a les persones abocades a la venda ambulant per manca d’opcions laborals. “El problema no ve de sota, sinó de dalt: de les grans corporacions, de la indústria de les fronteres, de la impossibilitat de migrar per vies segures i d’un sistema que explota les nostres terres i ens obliga a marxar”. També assenyalen la “perversa Llei d’Estrangeria”, que no permet regularitzar la situació laboral durant anys, deixant la venda ambulant com a única opció de supervivència.

Un projecte inclusiu

Mentre a Barcelona han aconseguit impulsar una marca pròpia de roba i un projecte d’inclusió legal i laboral, a llocs com Roses —critiquen— només s’hi ofereix la via punitiva. “Potser hauríem de mirar cap amunt, en comptes de buscar caps de turc entre les persones més vulnerables”, conclouen.

TEMES

