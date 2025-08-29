Detecten un cas de grip aviària en una cigonya al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
És el primer positiu del 2025 a Catalunya i s’ha localitzat en el marc del programa de vigilància en aus salvatges
Tony Di Marino
Una cigonya localitzada al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha donat positiu de grip aviària, és a dir, del virus de la influença aviària d’alta patogenicitat (H5N1). El cas, confirmat pel Departament d’Agricultura el 22 d’agost, és el primer detectat aquest any a Catalunya.
L’any passat només es va detectar un cas a tot el país: un gavià argentat trobat el 26 de novembre a Sant Esteve Sesrovires. A l'Alt Empordà, però, no és el primer episodi. L’estiu del 2023 es van confirmar positius en diferents aus marines: un xatrac comú a l’Escala, un xatrac bec llarg a Castelló d’Empúries, un altre xatrac bec llarg a Castelló d’Empúries.
No afecta el comerç d’aus ni dels seus productes
En el cas d’aus salvatges, com la cigonya dels aiguamolls de l'Empordà, la detecció no altera l’estatus sanitari ni afecta el comerç d’aus ni dels seus productes. Tot i això, com a mesura de precaució, el departament estableix sempre una zona de control de tres quilòmetres i una de seguiment de fins a deu. Els serveis veterinaris oficials, en coordinació amb el Cos d’Agents Rurals, visiten les explotacions avícoles de la zona per comprovar les mesures de bioseguretat i reforçar la vigilància. En cap cas, però, s’imposen restriccions de moviment als municipis afectats.
Els Agents Rurals intensifiquen també la vigilància passiva d’aus salvatges i, en cas de trobar exemplars morts o amb símptomes compatibles, els traslladen als centres de recuperació de fauna per fer les proves al laboratori de l’IRTA-CReSA. Si es confirma la presència del virus, les mostres es remeten al Laboratori Nacional de Referència d’Algete per a la confirmació definitiva.
Pel que fa als focus en aus de corral, el departament recorda el cas detectat a Arbeca el 2023. Llavors es van aplicar d’urgència les mesures establertes per la normativa europea: el sacrifici de totes les aus de la granja afectada i de les explotacions vinculades epidemiològicament, la desinfecció de les instal·lacions i l’establiment d’una zona de restricció de 10 quilòmetres amb controls i limitacions de moviment. Els animals sacrificats van ser indemnitzats d’acord amb els barems vigents. Així mateix, passats 30 dies de la neteja i desinfecció, es va recuperar l’estatus de lliure d’influença aviària davant la Unió Europea i l’11 de març de 2023 es va restituir oficialment aquest estatus a escala mundial.
El risc de transmissió del virus a humans és molt baix
El departament insisteix que el risc de transmissió del virus H5N1 a humans és molt baix i que no hi ha cap perill pel consum de carn, ous o productes derivats. Tot i així, recomana minimitzar el contacte amb aus malaltes o mortes i, en cas de localitzar-ne, avisar al Cos d’Agents Rurals o al telèfon 112.
Finalment, la Generalitat remarca que a les granges, la sospita d’un possible focus s’ha de notificar immediatament als serveis veterinaris. Es considera sospitosa, per exemple, una mortalitat superior al 3% en una setmana, una reducció sobtada de la posta o una caiguda del consum de pinso i aigua. També poden ser signes d’alerta tos, secrecions nasals, diarrees, cianosi de la cresta o lesions hemorràgiques. En aquests casos, es recorda la importància d’aplicar estrictament les mesures de bioseguretat per evitar qualsevol contacte amb aus salvatges.
