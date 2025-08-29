Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Un camió que transportava cotxes bolca a l'AP-7 a Borrassà

L’accident, que va obligar a tallar la sortida 4 en sentit Figueres, va deixar diversos vehicles sinistrats en un camp

El camió portacotxes bolcat a l'AP-7, a Borrassà.

El camió portacotxes bolcat a l'AP-7, a Borrassà. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Borrassà

Un camió de transport de cotxes va bolcar dijous a la tarda a la sortida de l’AP-7 a Borrassà i va tenir una sortida de via. L’accident es va produir pels volts de les cinc, al quilòmetre 28 de l’autopista en sentit Figueres. El vehicle pesant va bolcar i va acabar als marges de la sortida.

A dins hi viatjaven dues persones: el conductor i una dona. L’home va refusar assistència mèdica, mentre que la dona va ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i donada d’alta in situ, segons els Bombers.

Els vehicles que transportava el camió van patir desperfectes i la majoria van quedar escampats per la zona. A conseqüència del sinistre, i com que el camió va sortir de la via just a la sortida de l’autopista, es va haver de tallar l’accés número 4 en sentit Figueres.

A la zona s’hi van desplaçar diverses dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i unitats del SEM. Un cop atesos els ocupants, els Mossos van gestionar la retirada dels vehicles sinistrats.

