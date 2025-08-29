Arrenquen les obres de les plaques sobre l’escola Empúries
Serviran per a la creació de la primera comunitat energètica dirigida al comerç, dins els projectes finançats pels fons europeus Next Generation
Des de fa uns dies, s’han iniciat les obres per col·locar plaques fotovoltàiques sobre els sostres de l’escola Empúries, que serviran per a la creació de la primera comunitat energètica, dirigida al comerç, dins dels projectes finançats a través dels fons europeus Next Generation.
Aquesta actuació consisteix en col·locar plaques fotovoltaiques a la coberta de l’escola (fonamentalment les d’educació infantil i el gimnàs) dins el programa de Mobilitat Sostenible i de Transició Energètica de l’Ajuntament de l’Escala, que planteja actuacions clarament orientades a aprofitar el sostre d’espais públics per generar energia neta, en un model de transició descentralitzat.
80kw de potència
En aquest cas, el projecte preveu la instal·lació de 80 kw de potència, que s’utilitzaran tant per a necessitats del propi edifici com per a crear aquesta primera comunitat energètica dirigida als establiments comercials de l’entorn pròxim al punt de generació. En aquest sentit, ja hi va haver una reunió prèvia abans de l’estiu per explicar quins seran els propers passos per a la creació d’aquesta comunitat i està previst que després de l’estiu es comencin a establir les normatives pertinents.
Abans de l’inici del curs escolar està previst que estiguin completats tots els treballs que poguessin afectar el dia a dia del centre.
Aquesta és una de les obres finançades a través de la subvenció del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través de fons europeus NextGenerationEU.
