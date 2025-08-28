Espolla
Repararan el forjat de coberta de l’Església de Sant Jaume d’Espolla
«Fem una part de teulada que està molt malmesa», explica l’alcalde espollenc Carles Lagresa sobre una obra de 30.816 euros
L'edifici està inclòs dins de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
L’Ajuntament d’Espolla té previst començar, aquest mes de setembre, les obres per adequar part de la teulada de l’església parroquial de Sant Jaume, un cop ha aprovat una memòria valorada per a la reparació del forjat de coberta en mal estat. Aquesta memòria ha sigut redactada per l’arquitecte tècnic, Manel Donat Giró, amb un pressupost d’execució de 30.816 euros. Sant Jaume d’Espolla és una església inclosa dins de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
«Fem una part de la teulada que està molt fotuda», ha explicat l’alcalde espollenc, Carles Lagresa, el qual afegeix que l’objectiu és descriure l’actuació a efectuar en una part de la coberta, de l’ala sud-oest de l’església que, degut al seu mal estat, tant estructural com envelliment dels materials, provoca filtracions d’humitat a l’interior, podent provocar desperfectes estructurals en les voltes de la planta inferior.
La intervenció que es proposa és restaurar tres crugies estructurals sota la coberta, amb una superfície d’uns 60 metres quadrats, la qual suposarà la substitució del forjat de bigues, cairats de fusta, solera i renovació de teula d’aquesta part.
«Es té constància d’una reparació similar en l’ala est de l’edifici, en anys anteriors, pels mateixos motius i que van suposar la substitució dels forjats, solera i teulada igualment. Les obres tenen un pressupots de contractació de 30.816 euros amb un finançament de 10.000 euros de subvenció de la Diputació, en concepte de Conservació i Restauració de Béns Patrimonials. Els restants 20.816 euros els posa el Bisbat de Girona.
