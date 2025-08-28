Successos
Ferit el conductor d’un camió articulat en una sortida de via a Pedret i Marzà
Ha perdut el control del camió després de col·lidir amb la bionda
El conductor d’un camió articulat ha resultat ferit en un accident ocorregut la matinada d’aquest dijous a la GIV-6101, al punt quilomètric 2,8, al terme municipal de Pedret i Marzà.
Segons les primeres informacions, el vehicle ha sortit de la via després que el xofer, un jove de 22 anys, perdés el control del camió en col·lidir amb la bionda de seguretat. Tot i que no ha quedat atrapat a l’interior, els serveis d’emergència l’han ajudat a sortir del vehicle per poder ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Mossos d’Esquadra, del SEM i dels Bombers de la Generalitat.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el conductor ha resultat ferit de poca consideració i ha estat traslladat en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Una grua s’ha encarregat de retirar el camió accidentat de la calçada.
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
- L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
- EN IMATGES | Així s'ha viscut l'arribada dels equips de La Vuelta a Figueres
- Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
- Reobert el pas a nivell del carrer Fossos de Figueres
- De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu