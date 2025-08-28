Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detingut a Llançà per robar la cartera amb violència a un octogenari

L’arrestat, amb antecedents, ha passat quest 28 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres

Una imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos

Una imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos / DdG

Redacció

Redacció

Llançà

Els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Llançà, van detenir el dia 27 d’agost un home, de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència, intimidació i lesions.

El 10 d'agost un home octogenari va ser atès per una patrulla de la Policia Local de Llançà després que un home li robés la cartera. La víctima va explicar a la policia que mentre caminava pel carrer un home el va agafar per l’esquena i li va intentar treure la cartera que portava a la butxaca de la camisa. El lladre va començar a colpejar-lo violentament a la cara i el cos fins que va aconseguir sostreure-li.

Els agents van rebre l’avís per part d’una persona que va atendre a la víctima quan acabaven de passar els fets i que a causa de l’agressió patida durant aquest robatori, estava sagnant per una ferida sobre l’ull dret. Una altra persona, poc després, va localitzar la cartera llençada per terra i la va lliurar a la Policia Local. La víctima va trobar a faltar els diners en efectiu que portava, concretament uns 400 euros. Gràcies a la feina de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres i de la col·laboració de la Policia Local, els mossos van detenir el 27 d'agost al matí a Llançà l’autor de robatori.

L’arrestat, amb antecedents, ha passat quest 28 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.

