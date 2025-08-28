Successos
Detingut a Llançà per robar la cartera amb violència a un octogenari
L’arrestat, amb antecedents, ha passat quest 28 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres
Els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Llançà, van detenir el dia 27 d’agost un home, de 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència, intimidació i lesions.
El 10 d'agost un home octogenari va ser atès per una patrulla de la Policia Local de Llançà després que un home li robés la cartera. La víctima va explicar a la policia que mentre caminava pel carrer un home el va agafar per l’esquena i li va intentar treure la cartera que portava a la butxaca de la camisa. El lladre va començar a colpejar-lo violentament a la cara i el cos fins que va aconseguir sostreure-li.
Els agents van rebre l’avís per part d’una persona que va atendre a la víctima quan acabaven de passar els fets i que a causa de l’agressió patida durant aquest robatori, estava sagnant per una ferida sobre l’ull dret. Una altra persona, poc després, va localitzar la cartera llençada per terra i la va lliurar a la Policia Local. La víctima va trobar a faltar els diners en efectiu que portava, concretament uns 400 euros. Gràcies a la feina de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres i de la col·laboració de la Policia Local, els mossos van detenir el 27 d'agost al matí a Llançà l’autor de robatori.
L’arrestat, amb antecedents, ha passat quest 28 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.
