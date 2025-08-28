Festival
El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
Aaquesta és la primera edició que se centra en la població i la corporació municipal de la vila
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha presentat avui en roda de premsa la programació del 33è Terra de Trobadors, que se celebrarà el cap de setmana del 12 al 14 de setembre i se centrarà en el primer cens que es va fer al 1946 al Comtat d’Empúries. Són més de 200 activitats repartides en 20 escenaris del municipi i en les que hi treballaran unes 700 persones, entre entitats, companyies, paradistes i organització.
El regidor de cultura i patrimoni, Josep Maria Gironella, ha recalcat la importància de la beca que dota de contingut cada edició des de fa 3 anys “per donar a conèixer un passat encara molt desconegut”. Enguany, la investigació de Carles Vela Aulesa, guanyador de la convocatòria de recerca històrica, ha desvetllat els noms dels caps de família de la vila, els seus oficis, detalls del govern municipal i de la gestió dels seus impostos. Precisament la directora artística de la festa, Xènia Gasull, ha explicat aquest ha estat un dels seus reptes: elaborar un programa que reflecteixi l’estudi de Vela i que sigui adient a l’època medieval.
Una de les novetats és que aquesta és la primera edició que se centra en la població i la corporació municipal de la vila, “en lloc de les figures de la casa comtal, amb un poble completament subordinat”, segons ha explicat Gironella. Aquest canvi s’ha volgut reflectir en el cartell, que enguany està protagonitzat per cinc habitants del municipi en el segle XV: un religiós, la comtessa, un cavaller, un paraire, i una bugadera, els quals representen a diverses de les entitats de la vida; La Cort d’Empúries, Les bugaderes, Tequatre i Despertaferro. Segons l’alcaldessa Anna Massot, amb aquest cartell també s’ha volgut posar en valor el paper de les més de les 300 persones que des de les diferents associacions participen en l’organització. Massot ha ressaltat que un dels trets diferencials de Terra de Trobadors és justament la implicació de tot el poble, a banda de la programació i el rigor històric.
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
- L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
- EN IMATGES | Així s'ha viscut l'arribada dels equips de La Vuelta a Figueres
- Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
- Reobert el pas a nivell del carrer Fossos de Figueres
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas