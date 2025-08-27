Successos
Un xoc entre dos cotxes complica la circulació a l'AP-7 a Llers
La situació s'ha normalitzat cap a un quart de dotze del matí
Llers
Un xoc entre dos cotxes ha complicat la circulació a l’AP-7 a l’altura de Llers aquest matí. L’accident ha tingut lloc cap a tres quarts de deu del matí, al quilòmetre 20,5 en sentit Girona.
Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
De moment, el Servei Català de Trànsit no té informació sobre l’estat dels possibles ferits.
L’incident ha obligat a tallar un dels dos carrils de l’autopista en direcció Girona, provocant retencions que arribaven fins a Pont de Molins. La situació viària s'ha normalitzat al cap de dues hores, cap a un quart de dotze del matí.
