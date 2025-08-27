Successos

Un xoc entre dos cotxes complica la circulació a l'AP-7 a Llers

La situació s'ha normalitzat cap a un quart de dotze del matí

L'accident de trànsit de Llers vist des de les càmeres de la carretera.

L'accident de trànsit de Llers vist des de les càmeres de la carretera. / Servei Català del Trànsit

Eva Batlle

Llers

Un xoc entre dos cotxes ha complicat la circulació a l’AP-7 a l’altura de Llers aquest matí. L’accident ha tingut lloc cap a tres quarts de deu del matí, al quilòmetre 20,5 en sentit Girona.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

De moment, el Servei Català de Trànsit no té informació sobre l’estat dels possibles ferits.

L’incident ha obligat a tallar un dels dos carrils de l’autopista en direcció Girona, provocant retencions que arribaven fins a Pont de Molins. La situació viària s'ha normalitzat al cap de dues hores, cap a un quart de dotze del matí.

