Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
L’Emerald Sakara fa la seva primera escala al port de Roses i rep la mètopa commemorativa
L’Ajuntament defensa un model sostenible I el sector privat reclama aprofitar millor l’impacte econòmic de l'arribada d'aquests vaixells
Aquest diumenge passat, el port de Roses va rebre per primera vegada la visita de l’Emerald Sakara, un vaixell d’ultra luxe que va atracar per fer escala a la població. Amb motiu d’aquesta visita, es va fer el tradicional lliurament de la mètopa portuària al capità del vaixell, en reconeixement a la seva primera arribada.
Dies abans, la badia va tornar a ser escenari de l’arribada del Seabourn Ovation, un altre creuer exclusiu amb prop de 600 passatgers allotjats en suites amb balcó privat i més de 400 tripulants a bord reafirmant l’interès creixent del sector dels creuers de luxe per Roses com a destinació.
Destinació atractiva
Dues escales en pocs dies que reforcen la imatge de Roses com una destinació atractiva per al turisme internacional d’alt nivell. Segons Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Roses, el fet que Roses aculli creuers d’aquest alt nivell és buscat, ja que «no és un port preparat per acollir grans transatlàntics», i afegeix que «els creuers que poden amarrar són sempre de dimensions petites, d’unes 300 a 600 persones com a màxim». No obstant això, destaca que el municipi és una destinació atractiva per a embarcacions de gamma alta. «Els creuers que fondegen aquí són grans, però petits dins la seva categoria, d’uns 500 o 600 passatgers. Aquests solen tenir preus molt elevats, entre 6.000 i 18.000 euros per setmana, i això fa que el poder adquisitiu dels visitants sigui molt alt». Llorens considera que el món dels creuers és un complement per a l’economia local: «La població de creueristes que baixa a Roses és reduïda, però des del nostre port es reparteixen cap a altres punts de la comarca: Cadaqués, Figueres, Girona, o van a fer una activitat enoturística en algun celler de la comarca.
L’activitat de creuers al port de Roses va començar el passat mes d'abril i s'allarga fins al novembre ininterrompudament. Més de la meitat dels creuers faran escala en temporada baixa, cosa que contribuirà a desestacionalitzar l’activitat turística a l’Alt Empordà i a la Costa Brava, impulsant així l’ocupació i l’economia del municipi rosinc i el rerepaís. A la temporada de creuers 2025 al port de Roses s’espera en total l’arribada de 15 creuers amb 4.500 passatgers. El port de Roses pràcticament doblarà les 8 escales de creuer de la temporada passada, assolint la millor temporada del port en escales. A més, Roses preveu triplicar el nombre de passatgers de la temporada anterior.
Repensar l'estratègia turística
Roses s’ha convertit en un punt d’accés per a turistes d’alt nivell que després generen també activitat econòmica més enllà del municipi». Per la seva part, l’empresari local i regidor de Lliures, Pere Gotanegra defensa que la visita d’aquests creuers «ha tornat a posar sobre la taula l’oportunitat de repensar l’estratègia turística de Roses per no deixar escapar un segment que pot aportar valor afegit al municipi». Tal com apunta Gotanegra, «vaixells de luxe com el que ens ha visitat sempre són positius perquè, d’entrada, situen Roses al mapa».
Actualment, molts passatgers opten per excursions organitzades cap a punts d’interès, mentre que pocs decideixen baixar a passejar per Roses. Segons Gotanegra, això podria millorar si el creuer pogués atracar directament al port esportiu, en lloc de fondejar al mig de la badia i fer el trasllat amb bots. «Només així aconseguirem un impuls econòmic real i que comerciants i restauradors se’n puguin beneficiar», defensa. A més, recorda que en la legislatura anterior ja es va presentar una moció per estudiar aquesta possibilitat, tot i que va ser rebutjada. «Crec sincerament que cal donarhi una nova volta i abordar aquest tema amb valentia. Si jo estigués al govern, ho prendria com una qüestió primordial per recuperar el turisme de qualitat».
En aquest sentit, Llorens especifica que tot i que alguns creuers poden fondejar al mig de la badia i utilitzar embarcacions auxiliars (tenders) per desembarcar passatgers, «les obres per adaptar el port a grans creuers no serien justificables en termes de rendiment econòmic».
