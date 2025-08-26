"Som a Espanya", la resposta d'un restaurant de l'Escala davant una denúncia per no tenir els rètols en català

Nova polèmica per l'ús del català en els establiments públics. Joan Sabaté ha denunciat públicament una situació que assegura haver viscut a l’Escala relacionada amb el compliment de la normativa lingüística. En una carta adreçada al director de l’emissora RAC 1, Sabaté explica que va posar en coneixement de l’ajuntament escalenc l’existència d’un establiment, anomenat L’Esquina, que presenta tota la seva retolació exterior únicament en castellà.

Segons detalla, va tramitar una sol·licitud formal a través de la seu electrònica del consistori i, de manera paral·lela, va publicar una ressenya negativa a Google denunciant els fets. Aquesta acció hauria provocat una resposta, escrita en francès, per part del propietari de l’establiment, que, segons Sabaté, es va expressar “amb supèrbia i mala educació”, justificant la retolació en castellà amb l’argument que “som a Espanya” i suggerint que "potser preferiria que la informació/retolació fos en francès".

