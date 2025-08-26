Entrevista | Artur Navarra Bomber de la Generalitat mobilitzat a Jarilla
Des de l’Empordà al foc de Jarilla: "La solidaritat no té fronteres, és un orgull veure on arriba l'esforç conjunt"
El bomber Artur Navarra, de Castelló d'Empúries i destinat a Badalona relata el repte humà i tècnic que ha suposat intervenir en l'incendi d'Extremadura
"Marxar fora de casa, de Catalunya, sempre té una càrrega emocional afegida. No obstant això, et dona un gran sentit de responsabilitat i satisfacció"
Artur Navarra, de Castelló d’Empúries (1995) i bomber de la Generalitat des del 2018 amb plaça actual a Badalona, explica la seva experiència a l’incendi de Jarilla (Extremadura), un dels grans focs forestals d’aquest estiu que va cremar més de 17.000 hectàrees. Descriu la ràpida activació del dispositiu mobilitzat, les maniobres més arriscades per controlar el foc i destaca la força del treball en equip i la importància de la prevenció així com també parla del seu compromís professional i personal.
Com va rebre la notificació que formaria part del comboi cap a Extremadura? Com es decideix qui hi va i com es prepara?
Es tracta d’una activació estatal a través del ‘Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias’ (CENEM), que demana reforços a les diferents comunitats autònomes del país davant d’una emergència. En aquest cas, la Generalitat de Catalunya va rebre la notificació al voltant de les 21:30h del diumenge 16 i a les 23:30 hores ja havia de confirmar quins vehicles i quines persones eren les escollides pel dispositiu del foc forestal a Extremadura. Tot plegat en poques hores. Va ser una mobilització molt ràpida. La logística i la selecció de personal es va coordinar des de la Sala Central de Bombers la mateixa nit seguint uns criteris de selecció que combinen la disponibilitat immediata i els recursos que cal aportar. La sortida del comboi català es va fixar per a l’endemà a les 11 hores del matí des del parc de bombers de Lleida. Quan reps una activació així, no tens gaire temps per pensar, simplement prepares tot l’equip personal, roba i estris personals, el material operatiu i et prepares mentalment pel que hauràs d’afrontar.
Quin ha estat el seu paper concret un cop arribats a Jarilla?.
Als bombers de la Generalitat de Catalunya se’ns va assignar treballar al flanc dret de l’incendi i, posteriorment, al cap de l’incendi, que era la part activa i més descontrolada. La meva tasca va ser, com la de la resta de companys, resseguir un perímetre de bastants quilòmetres, localitzant i extingint punts calents, represes i fumeroles per evitar que es revifés el foc. Ho fèiem amb eines manuals, motxilles d’aigua i, allà on era possible, amb línia d’aigua i mànegues. Moltes zones eren inaccessibles pels camions, i això va obligar a treballar molt a peu i amb estratègies de foc tècnic (controlar la propagació del foc amb foc) dissenyades pel GRAF (Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals), les quals nosaltres hi donàvem suport i ancoràvem el foc mitjançant línies de defensa o aigua. També vam haver de localitzar hidrants, comprovar-ne el correcte funcionament i utilitzar-los per reomplir els vehicles. Aquest treball logístic i tècnic és fonamental perquè els camions puguin continuar operatius en una emergència tan gran.
Com descriuria l’estat i la dificultat de l’incendi a la zona quan hi vau arribar i un cop heu tornat quina és allà la situació, un cop heu marxat?
Quan vam arribar, ens vam trobar amb un incendi absolutament desbordat, més de 12.000 hectàrees cremades i un perímetre immens, d’uns 130 quilòmetres. Prèviament, les condicions meteorològiques eren molt adverses: calor extrema, sequedat i ratxes de vent que empenyien el foc cap a Salamanca, però per sort van anar millorant, fet que va permetre ser més eficients en l’extinció de l’incendi. El divendres, quan vam marxar, la situació havia millorat notablement: l’incendi estava controlat i estabilitzat, amb unes 17.000 hectàrees afectades i amb un perímetre vigilat i sense avenços nous. Encara quedava feina per consolidar-lo, però el pitjor ja havia passat.
Com ha estat el treball amb la resta d’equips vinguts d’arreu de l’Estat?.
Ha estat una experiència molt enriquidora. Ens coordinàvem des del ‘Puesto de Mando Avanzado’ (PMA), situat al municipi de La Granja, i allà és a on els comandaments dels diferents cossos actuants es reunien a primera hora del dia per definir els sectors de treball, els recursos, les estratègies, les maniobres, els objectius i les prioritats de la jornada. Cada cos treballava amb els seus propis mitjans, però amb una estratègia conjunta, amb un únic full de ruta. Hem compartit sector de treball amb brigades BRIF, agents del Medi Natural d’Extremadura, bombers de Múrcia, i d’altres unitats. Al final, tot i venir de llocs diferents, parlem el mateix llenguatge professional.
Quin ha estat el moment més complicat o intens que ha viscut aquests dies?
Hi ha hagut diversos moments tensos a nivell operatiu que ens han posat a prova. En aquest incendi, el perill no venia tant de l’amenaça a poblacions, sinó de les condicions de treball. Conduir camions de gran tonatge per camins estrets, amb pendents i revolts molt tancats, ja era un repte en si mateix. També hi havia situacions complicades quan canviava la direcció del vent i el foc revifava sobtadament. Recordo especialment una zona de treball on ens vam quedar amb eines manuals i sense aigua. Teníem molta radiació, el fum dificultava veure res i el vent va canviar sobtadament. En situacions així el perill és evident: et sents exposat i depens totalment de la coordinació amb els companys. En aquests instants, el factor físic i psicològic pesa molt.
"En situacions així el perill és evident: et sents exposat i depens totalment de la coordinació amb els companys"
Quin equip tècnic i vehicles heu desplaçat?
El dispositiu dels Bombers de la Generalitat de Catalunya estava format per 14 vehicles: 6 bombes rurals pesants (BRP), 4 unitats de personal i càrrega (UPC), 2 unitats de càrrega lleugera (UCL), 1 unitat de personal i càrrega lleugera (UPCL), i un vehicle sanitari del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM). A més, ens acompanyava el GRAF, que tenia un paper clau en l’anàlisi i les maniobres de foc tècnic. També es van enviar dos mitjans aeris que operaven de manera coordinada amb nosaltres. En total, 55 efectius, entre bombers, comandaments i sanitaris. És un desplegament molt complet, pensat per poder actuar i treballar amb autonomia i donar un suport real i efectiu en un incendi d’aquesta dimensió.
Com es viu emocionalment una experiència com aquesta fora del territori habitual i a nivell personal com es gestiona?.
És un repte personal i professional. Marxar fora de casa, de Catalunya, sempre té una càrrega emocional afegida. No obstant, et dona un gran sentit de responsabilitat i orgull. Saps que la teva feina pot ser decisiva en un incendi que ha arrasat milers d’hectàrees i amenaçava un territori sencer. Personalment, ho visc amb molta intensitat. Hi ha cansament físic, jornades molt llargues, suor, calor i fum, però alhora hi ha la satisfacció de veure com, amb l’esforç conjunt, aconseguim estabilitzar un incendi d’aquesta magnitud. És un record que et queda per sempre i que reforça la vocació. La solidaritat no entén de fronteres.
Catalunya ha pogut oferir aquest suport gràcies al descens del risc a casa nostra. Com veu la situació actual aquí respecte als incendis?.
Aquest estiu hem tingut moments de risc molt alt, sobretot amb l’onada de calor. Ara, les pluges i la baixada de temperatures han donat un respir, i això ha permès alliberar recursos per ajudar a Extremadura. Però la situació continua sent molt fràgil. El canvi climàtic ens porta a temporades més llargues, amb onades de calor més freqüents i incendis més virulents. A Catalunya tenim un gran dispositiu i molta experiència, però no ens podem relaxar. La clau passa per la prevenció; cuidar el bosc, mantenir la gestió del territori i conscienciar a la ciutadania.
Quin missatge li agradaria fer arribar a la ciutadania des de la seva experiència?.
El missatge que m’agradaria transmetre és que el foc ens afecta a tots i que la prevenció és el que marca la diferència. Els bombers no som només els que apaguem els focs, sinó que som part d’un engranatge molt més ampli. Nosaltres fem la part que ens correspon, però la ciutadania hi juga un paper fonamental. Mantenir franges netes, tenir cura de les activitats al medi natural, respectar les restriccionsi ser conscients del risc són gestos que poden evitar grans desgràcies.
Són moments com aquests que el fan sentir mes realitzat a la seva feina o és conscient del seu valor a diari?
Moments com aquest et fan veure l’impacte directe de la teva feina, però la veritat és que cada servei, gran o petit, té valor. Extingir un incendi en un jardí d’una casa o intervenir en un foc forestal de més de 17.000 hectàrees són escales diferents, però al darrere hi ha el mateix objectiu, protegir a la gent i al territori. El que m’enduc d’aquests dies és la certesa que som un servei essencial i professional i que la constància, la preparació i el treball en equip marquen la diferència, tant en els grans incendis com en el dia a dia. Ser bomber és ajudar a la gent quan més ho necessita, treballant en equip i amb responsabilitat. Implica estar preparat per a qualsevol emergència i donar el millor de tu mateix cada dia.
Quina ha estat fins ara la seva trajectòria. I quins objectius s’ha fixat dins el cos de bombers?
Vaig entrar al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya a l’any 2018 i ara tinc plaça al parc de Badalona, dins la Regió Metropolitana Nord. Abans havia estat destinat als parcs de Sabadell, Figueres i la Jonquera. La meva vocació ve de molt lluny, des de petit tenia clar que volia ser bomber, era el meu somni. Sabia que era un camí exigent, i per això em vaig preparar, tant físicament com acadèmicament. Ara, un cop dins del cos, els meus objectius són clars; seguir creixent professionalment i personalment, transmetre experiència i coneixements a les noves generacions, contribuir i participar en projectes de millora del cos, perfeccionar habilitats tècniques i mantenir la forma física i la salut.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- El cotxe més elegant del món és de l'Empordà
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?