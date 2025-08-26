L’Escala
De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu
L’acord entre l’Ajuntament i el Bisbat permet esponjar l’entorn de l’església de Sant Pere i donar-li més visibilitat arquitectònica
L’Escala tindrà aviat una nova zona verda ben bé al costat de l’església parroquial de Sant Pere. Serà el fruit de l’enderrocament de l’actual edifici de la Rectoria. Aquest projecte és el colofó de la negociació que ha dut a terme el Govern municipal de l’Escala amb el Bisbat de Girona per a fer-ho possible. L’Ajuntament va donar el vistiplau a la resolució de les al·legacions a la proposta en el darrer ple municipal i ara ja pot fer els darrers tràmits administratius per a consolidar el procés d’expropiació acordada entre les dues parts i que va lligada a una permuta facilitada pel POUM vigent.
En resum, l’Ajuntament passarà a ser propietari de la finca del carrer de l’Església on ara hi ha la Rectoria, un edifici de planta baixa i dues plantes superiors que data de la segona meitat del segle passat. L’acord també inclou el terreny lliure que hi ha sota la muralla d’Empúries, i que també és propietat de la Diòcesi de Girona. Abans havia estat utilitzat com a hort.
La permuta farà que el Bisbat obtingui la titularitat d’un habitatge unifamiliar situat a tocar la comissaria de policia i del CAP, un espai on té previst traslladar els serveis parroquials i d’allotjament. L’Ajuntament de l’Escala també pagarà al Bisbat 50.000 euros per a equilibrar el valor de les finques permutades.
"Aquests darrers anys hem treballat per generar espais oberts en el nucli antic en les zones on ha estat possible, i aquesta n’és una"
Aquest acord ha tingut com a desllorigador una modificació que es va fer temps enrere amb l’autorització d’Urbanisme, que estava centrada en la zona de l’estany de Poma i que també va incloure aquest moviment urbanístic que l’actual alcalde, Josep Bofill, considera "estratègic i oportú. La idea d’enderrocar l’antiga Rectoria ja l’havíem exposada en el nostre programa electoral. L’edifici està situat en un espai que tapa una part important del temple parroquial, que forma part de les edificacions destacades del nostre patrimoni arquitectònic històric. Al mateix temps, aquests darrers anys hem treballat per generar espais oberts en el nucli antic en les zones on ha estat possible, i aquesta n’és una".
Josep Bofill exposa que aquesta operació urbanística té un doble objectiu clar: "Per un costat, continuar esponjant l’entorn de l’església de Sant Pere per a aconseguir uns espais més amables i ressaltar el seu valor patrimonial, ara està molt encaixonada en aquesta part. L’aparcament d’aquest sector continuarà igual com està ara, però en el solar resultant de l’enderroc de la Rectoria volem que hi hagi una zona verda, amb arbrat, que generi ombra. No serà cap plaça dura, no és la nostra intenció".
La plaça del Tercer Centenari
En el costat de mar del temple ja es va generar una plaça pública anys enrere, la del Tercer Centenari, en la qual avui hi ha una zona de jocs infantils i una bateria de contenidors soterrats de recollida de deixalles i reciclatge. A la plaça de dalt també es va enderrocar una altra edificació.
"La finca unifamiliar que lliurem al Bisbat té un pati exterior que continuarà sent de propietat municipal, ja que aquest espai ens haurà de servir en un futur per a permetre l’ampliació de la comissaria de policia", afegeix l’alcalde.
En el ple que es va tractar aquest tema, els grups de l’oposició van mostrar la seva contrarietat a la permuta de la finca de la zona del CAP, proposant de dedicar-la al lloguer assequible. Bofill considera que "les vies relacionades amb l’habitatge ja s’estan treballant des de l’àrea que correspon i amb objectius concrets, i aquest no és el cas que ens ocupa en aquest acord amb el Bisbat, el resultat del qual és beneficiós per a les dues parts". Bofill també és expeditiu quan planifica els pròxims passos a fer: "La nostra voluntat és que l’enderroc de la Rectoria sigui un fet aquest any mateix. La partida pressupostària per a fer-ho possible ja estava prevista, perquè teníem clar cap on volíem anar".
Canvi de Rector per causa major
L’acord s’haurà tramitat a cavall del mandat de dos rectors i del relleu en el Bisbat. Mossèn Martí Colomer estava al cas de les negociacions, però va morir el novembre de l’any passat i ara la direcció parroquial és en mans de mossèn Carles Sánchez, el qual es mostra satisfet de "la bona acollida" que ha tingut per part dels escalencs i escalenques, tal com ha expressat en diverses ocasions.
