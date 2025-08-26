Venda il·legal
Més de 20.000 articles requisats en el macrodispositiu policial contra el top manta a Roses
En aquesta operació hi van intervenir 250 agents de quatre cossos policials, amb entrades en habitatges i locals sospitosos de contenir mercaderia falsificada
Els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de RosesGuàrdia Civil i la Policia Nacional van posat en marxa, dilluns 25 d'agost, un dispositiu conjunt per combatre la venda il·legal coneguda com a top manta, especialment concentrada al passeig de Santa Margarida. S'hi van desplegar 250 agents de diferents cossos policials i es buscava escapçar una organització criminal, que és la que proveeix les falsficacions als manters.
La policia va decomissar més de 20.000 productes il·legals -principalment marroquineria, roba i altres articles-, amb un pes total que superava les set tones, segons informa Eva Batlle al Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Pel que fa al nombre de detinguts, s'ha efectuat una detenció i hi ha unes 20 persones investigades. L'arrestat seria el considerat cap de l'organització. És un senegalès de 53 anys. Aquestes xifres encara podrien augmentar, ja que la investigació continua oberta.
L’objectiu de l'operatiu era desmantellar de manera contundent una activitat il·legal que fa anys que està arrelada a aquesta localitat de la Costa Brava. El dispositiu va incloure entrades en diversos habitatges i locals -garatges - trasters- on se sospita que s’hi emmagatzema mercaderia falsificada. També s'actua al passeig marítim i en vehicles que proporcionen o porten el material per a la venda il·legal.
Pressió policial i política
En les darreres setmanes, les actuacions s’han centrat sobretot en vehicles que transportaven aquests productes falsos. De fet, el dispositiu de la setmana passada es va saldar amb la confiscació de prop de 1.800 articles falsificats, i en només dues setmanes ja se n’han retirat gairebé 4.000. En aquell operatiu, les accions es van concentrar en vehicles que es dirigien cap al passeig marítim, un dels principals punts de venda.
Aquest nou cop policial ha estat possible gràcies a la tasca prèvia de vigilància i investigació de la Policia Local, que manté reforçada la seva presència en zones estratègiques del municipi.
L’Ajuntament de Roses ha intensificat enguany les mesures per frenar el top manta al passeig de Santa Margarida. S’han instal·lat pilones al carril bici per evitar-hi la col·locació de mantes, i s’ha permès als restaurants ampliar les terrasses per ocupar l’espai habitual dels venedors.
Els operatius policials també actuen ara contra els compradors. S’han col·locat cartells i repartit fulletons avisant que comprar productes il·legals pot comportar multes de fins a 300 euros.
Com a dada destacada, aquest any s’ha detectat l’arribada de venedors procedents de llocs tan llunyans com Cadis, fet que evidencia la pressió que rep el municipi.
L’Ajuntament de Roses assegurava a principis d'agost que les mesures contra el top manta han permès reduir un 19% la presència de venedors ambulants il·legals al passeig de Santa Margarida. A principis d’agost de 2024 es van detectar 287 mantes, mentre que aquest 2025 la xifra ha baixat a 232. Tot i això, el consistori admet un repunt en les últimes dues setmanes, coincidint amb l’augment de l’afluència turística.
