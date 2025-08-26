Successos

Incendi a la bugaderia d’un hotel de Peralada

A l’interior de l'establiment només hi havia la recepcionista

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Peralada

Un incendi a la bugaderia d’un hotel de Peralada ha provocat un ensurt aquest dilluns a la tarda, tot i que, afortunadament, no s’han hagut de lamentar ferits.

Els fets han tingut lloc cap a un quart de tres, quan els serveis d'emergències han rebut l’avís que sortia fum de l’edifici, situat a la baixada de la Font. En el moment de l’incident, a l’interior només hi havia la recepcionista.

Fins al lloc s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Municipal de Peralada, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra.

Els Bombers han localitzat el focus del foc a la bugaderia, on ha cremat una rentadora. Després de sufocar les flames, han revisat la resta de plantes de l’edifici i han ventilat l’immoble, que havia quedat afectat pel fum. A les tres de la tarda, el servei s’ha donat per finalitzat.

