DO Empordà
Una Festa de la Verema «especial» pels cinquanta anys de la DO Empordà
El poble de Capmany, el que té més cellers de la comarca, va acollir, dissabte passat, molts actes festius per reivindicar la capitalitat del sector vitivinícola
Campany, el poble amb més cellers de la comarca, va acollir, dissabte 23 d'agost, la Festa de la Verema de la Denominació d’Origen (DO) Empordà, en una edició que va ser inèdita i molt especial per celebrar els cinquanta anys del Consell Regulador. Els actes es van iniciar amb una cercavila pel poble amb els gegants de Capmany, que anaven acompanyats dels Grallers d’Espolla. Tot seguit, van collir el raïm, que servia per, posteriorment, realitzar la premsada del nou most, amb la participació de nens i nenes i la Jove Confraria de Vins i Caves de l’Empordà. Els parlaments de la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, i de l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes, van tancar l’acte tradicional de la Festa de la Verema.
Al vespre, cinc cellers de la DO van oferir un tast gratuït de vins a espais singulars de Capmany amb vins elaborats amb garnatxa i carinyena. Per a aquesta activitat, es van obrir les portes de cases emblemàtiques per a descobrir el seu patrimoni arquitectònic acompanyat d’alguns dels seus millors vins.
La plaça Major de Capmany va acollir una festa de cloenda amb l’actuació de Cece Gianotti & Arpès Minuit.
Mentrestant, divendres passat al vespre, ja van obrir la programació amb una experiència única per tal de descobrir la riquesa i varietat de les garnatxes dolces de l’Empordà, en aquest any tant especial. Cada garnatxa era presentada i explicada en primera persona pel seu elaborador oferint una mirada íntima i autèntica sobre la seva història i elaboració.
