Successos
Detinguts dos joves per robar amb violència a una noia a la sortida d’una discoteca d’Empuriabrava
La Policia Local de Castelló d’Empúries va identificar i detenir els agressors
Una jove de nacionalitat francesa va patir lesions lleus durant una baralla
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut dos joves de nacionalitat espanyola com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació a una noia de 22 anys a la sortida d’una discoteca al sector Aeroclub d’Empuriabrava. Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts passat, durant una baralla en què la jove i dos amics seus, tots tres de nacionalitat francesa, van ser víctimes d’una agressió. Enmig del caos, un dels detinguts hauria aprofitat per robar la bossa de mà de la jove, que va resultar ferida lleu i va requerir atenció mèdica. Els agents van poder localitzar els sospitosos i van adonar-se que un d’ells portava una targeta bancària de la víctima, i la bossa va ser trobat a prop del lloc dels fets.
Pla especial de seguretat
Des del cos policial s’ha recordat que aquest estiu s’ha activat un pla especial de seguretat per reforçar la vigilància nocturna i prevenir incidents als entorns d’oci. Entre les mesures aplicades hi ha el reforç de patrulles els caps de setmana, controls d’alcoholèmia i drogues, així com inspeccions per detectar armes blanques. Tot i que les dades completes es faran públiques al final de l’estiu, la policia avança que ja s’han registrat diverses actuacions i denúncies relacionades amb seguretat ciutadana.
