Accident de dos camions a Garrigàs, un amb matèries perilloses

Els Bombers van confirmar que no hi havia fuita del tràiler

Una imatge d'una dotació dels Bombers. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Garrigàs

Aquest dilluns cap a tres quarts de deu de la nit, un camió que feia marxa enrere per estacionar va col·lidir amb un altre vehicle pesant estacionat que transportava matèries perilloses a l’àrea de servei de l’AP-7 a Garrigàs.

L’impacte, de baixa intensitat, no va provocar ferits. Malgrat això, es van activar els serveis d’emergència, incloent-hi Mossos d’Esquadra i Bombers, per precaució davant la possible existència d’una fuita.

Els Bombers van inspeccionar el tràiler i van confirmar que no s’havia produït cap escampament ni afectació ambiental, informen des del cos d'emergències.

