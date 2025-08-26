Successos
Accident de dos camions a Garrigàs, un amb matèries perilloses
Els Bombers van confirmar que no hi havia fuita del tràiler
Garrigàs
Aquest dilluns cap a tres quarts de deu de la nit, un camió que feia marxa enrere per estacionar va col·lidir amb un altre vehicle pesant estacionat que transportava matèries perilloses a l’àrea de servei de l’AP-7 a Garrigàs.
L’impacte, de baixa intensitat, no va provocar ferits. Malgrat això, es van activar els serveis d’emergència, incloent-hi Mossos d’Esquadra i Bombers, per precaució davant la possible existència d’una fuita.
Els Bombers van inspeccionar el tràiler i van confirmar que no s’havia produït cap escampament ni afectació ambiental, informen des del cos d'emergències.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- Roben les bicis de l'equip de Vingegaard a la Vuelta valorades en 250.000 euros
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?