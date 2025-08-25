Venda il·legal
Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses
Hi intervenen 250 agents de quatre cossos policials, amb entrades en habitatges i locals sospitosos de contenir mercaderia falsificada
Els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de RosesGuàrdia Civil i la Policia Nacional han posat en marxa aquest dilluns un nou dispositiu conjunt per combatre la venda il·legal coneguda com a top manta, especialment concentrada al passeig de Santa Margarida. Tot i que al llarg de l’estiu ja s’han fet diverses actuacions, la d’avui destaca per la seva envergadura un desplegament de 250 agents de diferents cossos policials i perquè busca escapçar una organització criminal, que és la que proveeix les falsficacions als manters.
L’objectiu és desmantellar de manera contundent una activitat il·legal que fa anys que està arrelada a aquesta localitat de la Costa Brava. El dispositiu inclou entrades en diversos habitatges i locals -garatges - trasters- on se sospita que s’hi emmagatzema mercaderia falsificada. També s'actua al passeig marítim i en vehicles que proporcionen o porten el material per a la venda il·legal.
Detencions i investigats
La policia preveu detencions en el marc del dispositiu, i els investigats podrien afrontar càrrecs per delictes contra la propietat industrial i falsificació de marques. En cas que es tracti de persones en situació irregular, se’ls podria obrir un expedient d’estrangeria i procedir a la seva detenció.
Aquesta operació és la conseqüència d'una investigació que va començar fa mesos. És un cas conjunt que han investigat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
El macrooperatiu ha començat cap a dos quarts de sis del matí i compta amb la participació d’agents d’investigació, seguretat ciutadana i ordre públic dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local de Roses, així com efectius d’altres unitats especialitzades. Es preveu que l’actuació s’allargui durant hores.
A dos quarts de deu del matí, els efectius ja havien dut a terme quatre escorcolls a l'avinguda de la Bocana: dos en domicilis i dos en garatges que es troben molt a prop del passeig i en carrers molt pròxims. En aquestes localitzacions s'ha interceptat una gran quantitat de material falsificat, que els agents estan encara inventariant. De moment, a tres quarts d'onze del matí, s'ha produït una detenció. Els habitatges escorcollats són utilitzats com a residència pels manters.
Per què hi ha tanta policia?
“Què ha passat? Com és que hi ha tanta policia?”. Són les preguntes més repetides aquest dilluns al matí entre els veïns i turistes que s’han trobat un fort desplegament policial al passeig de Santa Margarida de Roses.
Un dels turistes que estiuegen a Roses, Josep Folgueres, ha estat un dels primers que s’han adonat que no era un dilluns qualsevol. Cap a les sis del matí s’ha despertat pel soroll i, en sortir, ha vist “molta policia”. “Els agents han obert un garatge amb moltíssims paquets, n’hi havia més de cent. També hem vist que tenien uns quants homes retinguts”, ha relatat.
Pressió policial i política
En les darreres setmanes, les actuacions s’han centrat sobretot en vehicles que transportaven aquests productes falsos. De fet, el dispositiu de la setmana passada es va saldar amb la confiscació de prop de 1.800 articles falsificats, i en només dues setmanes ja se n’han retirat gairebé 4.000. En aquell operatiu, les accions es van concentrar en vehicles que es dirigien cap al passeig marítim, un dels principals punts de venda.
Aquest nou cop policial ha estat possible gràcies a la tasca prèvia de vigilància i investigació de la Policia Local, que manté reforçada la seva presència en zones estratègiques del municipi.
L’Ajuntament de Roses ha intensificat enguany les mesures per frenar el top manta al passeig de Santa Margarida. S’han instal·lat pilones al carril bici per evitar-hi la col·locació de mantes, i s’ha permès als restaurants ampliar les terrasses per ocupar l’espai habitual dels venedors.
Els operatius policials també actuen ara contra els compradors. S’han col·locat cartells i repartit fulletons avisant que comprar productes il·legals pot comportar multes de fins a 300 euros.
Com a dada destacada, aquest any s’ha detectat l’arribada de venedors procedents de llocs tan llunyans com Cadis, fet que evidencia la pressió que rep el municipi.
L’Ajuntament de Roses assegurava a principis d'agost que les mesures contra el top manta han permès reduir un 19% la presència de venedors ambulants il·legals al passeig de Santa Margarida. A principis d’agost de 2024 es van detectar 287 mantes, mentre que aquest 2025 la xifra ha baixat a 232. Tot i això, el consistori admet un repunt en les últimes dues setmanes, coincidint amb l’augment de l’afluència turística.
