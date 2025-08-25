La Generalitat destina uns 300.000 euros a la preservació i foment de la cria de l'oca empordanesa i d'altres races autòctones en risc
Una desena d’entitats reben les ajudes per mesures de conservació d'aquest anser, l'ase i el cavall pirinenc català, la vaca bruna dels Pirineus, l’ovella ripollesa, la cabra blanca de Rasquera, la gallina del Prati i l'ovella xisqueta
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha atorgat 296.841,53 euros del programa de cria de les races per fomentar i preservar els animals amb origen català. Una ajuda cofinançada entre l’administració catalana (111.376,41 euros), a càrrec dels pressupostos, i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (185.465,12 euros), mitjançant la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural. Una desena d’associacions han rebut la subvenció per impulsar actuacions en la conservació de races autòctones com l’ase i el cavall pirinenc català, la vaca bruna dels Pirineus, l’ovella ripollesa, la cabra blanca de Rasquera, la gallina del Prat, l'ovella xisqueta i l’oca empordanesa, entre d’altres.
Les ajudes contribueixen a la creació o el manteniment de llibres genealògics; les despeses derivades de la gestió del programa de millora reconegut oficialment per a la raça, orientades a la conservació in situ de la raça; la creació de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment, i les proves destinades a l’avaluació genètica o al rendiment del ramat.
