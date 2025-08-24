Solidaritat
Teatre i emoció amb 'Dones de Ràdio' per lluitar contra el càncer a Figueres
El Teatre Jardí acollirà l’espectacle en suport al Grup Iris i les afectades de càncer de mama el proper 13 de setembre
Les entrades ja estan a la venda
La Rosa, de cinquanta-cinc anys, lidera un programa de ràdio de màxima audiència, és una dona irònica i amb caràcter. L’Àgata, que ronda els quaranta, treballa d’infermera en un hospital, és discreta i sensible. La Carol, que encara no ha fet els trenta, no està gaire centrada professionalment i és directa i desinhibida. Són tres vides que no tenen res en comú, fins el dia que cadascuna d’elles es troba… un bony al pit. Les tres vides faran un gir de 180 graus. Tres grans actrius del nostre país: l’Àngels Gonyalons, la Sara Espígul i la Sara Diego, es posen a la pell d’aquestes tres dones per explicar-nos amb tendresa, amb sensibilitat, però també amb molt sentit de l’humor, la seva vivència a partir de l’aparició de la malaltia.
Art i sensibilització social
El Grup Iris, entitat altempordonesa implicada en la lluita contra el càncer de mama, porta al Teatre Jardí de Figueres l’obra Dones de Ràdio, una peça teatral que connecta l’art i la sensibilització social. La funció tindrà lloc el pròxim 13 de setembre, a les 20.30 hores. L’obra, produïda per Bito Produccions, compta amb un repartiment de luxe: Àngels Gonyalons, icona del teatre musical català, juntament amb les actrius Sara Espígul i Sara Rosa, donen vida a tres dones que s’enfronten al càncer de mama des d’un estudi de ràdio.
Nova proposta pel 3 d'octubre
Des de Grup Iris s’ha destacat la força emocional d’aquesta proposta: "No podem trobar res més significatiu per a nosaltres que la representació d’aquestes tres artistasses". Les entrades ja es poden adquirir a través del web www.grupiris.cat. Tots els beneficis es destinaran a accions directes per acompanyar i ajudar dones afectades per aquesta malaltia. "El vostre granet de sorra sí que compta, i molt", afirmen des de l’organització. El Grup Iris també ha programat pel mes d’octubre l’obra Busques parella? Speed Dating, el 3 d’octubre al Teatre Municipal El Jardí.
