Sequera
El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
Registra un 61,63% d’aigua emmagatzemada (38,90 Hm³), molt lluny del 20,18% del 2024
La sequera d’aquests darrers temps ha estat simbolitzada per diferents elements arquitectònics ubicats en els embassaments de referència de cada territori. La Real Foneria de Sant Sebastià, la fàbrica d’armes de la Muga, i el campanar de Sau, han estat dos d’aquests punts de referència. La seva visibilitat ha marcat el nivell de la sequera.
A l’Alt Empordà, la mirada ha estat posada des d’un primer moment en l’embassament de Darnius-Boadella, el rebost d’aigua de bona part de la comarca. Aquest final de setmana, el popular Pantà registra un 61,63% de capacitat d’aigua emmagatzemada (38,90 Hm³), molt lluny del 20,18% de l’any passat en aquestes mateixes dates.
Les actuacions del Consorci d’Aigües Cost Brava Girona s’han fet per la via d’emergència: les decisions es van prendre a finals de 2024, quan els nivells de l’embassament es trobaven per sota del 20% i era fonamental disposar d’eines per tenir menys dependència de l’aigua de pluja.
Quasi dos anys per sota del 30%
Fins a principis d’aquest 2025, l’embassament va estar vint-i-tres mesos consecutius amb unes reserves per sota del 30% de la seva capacitat, i amb un mínim històric de l’11% entre febrer i març del 2024. Una situació preocupant per a l’abastament d’aigua i, també, com ja hem explicat altres vegades, per a la producció agrícola, la gran damnificada d’una sequera que pot tornar en qualsevol moment.
