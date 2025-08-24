Entrevista
Albert Camps, alcalde de Biure: “Volem fer un rentat de cara a l’entrada del poble, fer-la més agradable”
Havia sigut alcalde de Biure per AMXB-AM-Acord municipal per Biure-Acord municipal, entre 2011 i 2015, i ho torna a ser, des de principis d’estiu, substituint a David Checa
Portava deu anys sense la vara d’alcalde. Com li ha anat el retorn al càrrec?
El que he trobat molt diferent és el tema administratiu, que és molt feixuc des de quan vaig ser alcalde, entre 2011 i 2015. En deu anys, ha canviat moltíssim la cosa i hem anat cap a un model d’administració local més feixuc del que era anterioment. Tot són informes. Nosaltres, ara, hem fet una agrupació d’ens locals amb Cantallops per a compartir el secretari. Si no, penjàvem de la Diputació i només teníem el secretari un dia a la setmana. D’aquesta manera, tenim secretari dos dies i mig i això permet agilitzar el procés que pugui fer un ciutadà que vingui a l’ajuntament. Amb els tècnics, depenem del Consell Comarcal i això comporta que el tècnic vingui dues vegades al mes, i que dos dies més treballi des del Consell. Això fa que qualsevol llicència o assabentat es demori massa al temps.
Des del 2023, vostè treballava al costat del fins ara alcalde, David Checa. Què han pogut desenvolupar en aquest període?
En aquests dos anys, el que hem fet és l’agrupació amb Cantallops, que fa més àgils els temes administratius. Ara, estem mirant de fer el mateix amb els serveis tècnics per tenir un tècnic municipal propi. També hem treballat per a la consolidació del pavelló. Encara no està acabat. Tot just ara, acaben els micropilotatges i la segona setmana de setembre quedarà tancada la consolidació d’aquest edifici; l’obra culminarà quan s’hagin realitzat els treballs últims de paleteria. Hem de poder fer ús d’aquest recinte amb qualitat i garantint la seguretat dels que en gaudeixen. Hem anat fent projectes que, potser, no es veuen de cares enfora. Ara, tenim pendent licitar la fase 4 de l’aigua. Tenim pendent, també, aprovar el projecte de la neteja de les lleres del riu Ricardell, a través d’una subvenció de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua)
Com està aquesta llera?
Si hi ha algun episodi fort de pluges, podria comportar un cert perill per a la població, amb l’estat en què es troba actualment la llera del riu al seu pas pel poble. Hem aprovat, també, el pla contra incendis forestals, que era molt important. També ens hem adherit, una altra vegada, al Pacte d’Alcaldes, cosa que ens ha permès de poder optar a subvencions bianuals en matèria d’eficiència energètica. Una és per a l’enllumenat públic, per posar leds, i l’altra pels tancaments del centre cívic i l’enllumenat interior que se substituiran les làmpades que hi ha també per leds.
Abans n’ha parlat, però quan podran reestrenar el pavelló?
Fa pocs dies, vam tenir visita d’obres i vam veure que els pilotatges ja han finalitzat. Ara toca fer els treballs de ferreteria, perquè s’ha d’estabilitzar l’edifici. Tan bon punt tot això hagi acabat, podrem tornar a obrir el pavelló. Cal fer-ho quan hagin finalitzat tots els treballs per tal de garantir la seguretat dels usuaris. Pensem que és una infraestructura que n’han de fer ús els veïns i veïnes del poble, així com l’escola de Biure. És una infraestructura que ha costat molts diners i, per tant, tocarà pensar la manera com es pot dinamitzar. Si, després, podem compartir-lo amb poblacions properes, també estem oberts a aquesta via. I remarquem que l’escola de Biure n’ha de poder fer ús per a la classe de gimnàstica.
Té una bona salut l’escola Manuel de Pedrolo?
Sí. Estem compromesos amb el Pla Educatiu del centre que s’està duent a terme i intentem treballar conjuntament amb la seva direcció. A més, intentem sempre participar d’una manera o altra en els projectes educatius que es promouen des de l’alumnat. A més, tenim un nou projecte del qual, de moment, no podem avançar-ne gaires coses, però serà molt positiu per al poble. Aquest, cal dir-ho, és degut a la tossuderia d’Ajuntaments passats i a la d’aquest, a l’esforç i fermesa de l’AMPA Manuel de Pedrolo i a la Direcció de la mateixa escola. Sense aquest combinat i, amb l’avinentesa de la nova direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Girona no seria possible aquest projecte que, aviat, podrem comunicar als veïns i veïnes de Biure.
I què els permetrà fer aquesta nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)?
Ens han donat una quantitat fixa de diners per a un màxim de cinc actuacions, que hem simplificat en tres. La primera està projectada per aquest any i és el manteniment i neteja del paratge de la Fonteta. Des de fa molts anys que no s’hi ha actuat i és un lloc molt bonic que cal preservar i donar a conèixer als visitants. Després, tenim programat actuar a la plaça, on s’hi pugui circular amb els vehicles, però no s’hi pugui aparcar. La nostra intenció és fer dos projectes i que el poble esculli el que consideri més adient. Traient aquests aparcaments, caldrà adequar altres espais per a poder donar resposta als veïns i veïnes del poble. Nosaltres haurem d’adequar uns altres espais per donar cabuda als cotxes.
Disposen de zones d’aparcament?
És un problema que intentem resoldre dins de les possibilitats que té el nostre poble. Sortosament, des del 2020, aproximadament, hi ha hagut un augment de població, que ha comportat, també, un augment del parc automobilístic. Això ha fet que haguem de pensar en aquesta problemàtica. Per a resoldre-ho, estem en tràmits per la compra d’un terreny per destinar-ho, en part, a aparcament i, en part, a zona verda; i l’altra actuació que tenim pensada és, una vegada finalitzades les obres del pavelló, col·locar, per una banda, més punts de llum i, per l’altra, càmeres de seguretat, per a destinar-ho a aparcament de vehicles dels veïns i veïnes del poble i deixar-ne diverses, també, per a autocaravanes per poder pernoctar.
Què més tenen pensat fer dins del PUOSC?
La tercera actuació que volem fer és un rentat de cara a l’entrada del poble. El pont també té el seu encant i no s’hi ha actuat mai. Volem realitzar-hi treballs de restauració per donar una benvinguda més agradable al visitant.
Han detectat quines són les mancances que té Biure?
La principal mancança que tenim és la manca de botiga. Som conscients de que és molt complicat mantenir una botiga aquí al poble amb tots els costos que hi ha i sense cap ajuda per part de ningú. Teníem l’antiga concessió del centre cívic, que no va acabar bé. Vam treballar amb la màxima celeritat possible per a poder tenir el centre cívic obert el màxim de ràpid possible. Aquest mes ha fet un any que tenim un nou concessionari que, si no hi ha res d’inesperat, volem que continuï aquí amb nosaltres. Fa poc, vaig parlar amb alcaldes de poblacions similars a la nostra i aquesta problemàtica la compartim. No poder disposar d’un espai on poder-se trobar en un poble com el nostre fa que molta gent que viu sola no pugui relacionar-se amb ningú.
Un exalcalde, Martí Sans, projectava, a la muntanya de darrere de Biure, un parc geològic, amb la Universitat de Girona. Han avançat?
La veritat és que es va tenir una conversa amb el redactor del projecte, a principi de mandat, però no hi hem treballat més. Pensem que és una cosa bona, si l’Ajuntament no hi ha d’aportar massa diners. La nostra premissa és que tot allò que pugui servir per donar a conèixer el nostre municipi a l’exterior, benvingut sigui; i aquest projecte ho és. Ara mateix, estem en un pla de sanejament financer i hem de contenir la despesa. Aquest fet i les feines del dia a dia ha portat, però, que no ho haguem pogut tirar endavant. No obstant això, pensem que seria bo per dos motiu principals: en primer lloc, a nivell de docència: donar a conèixer a la gent el patrimoni geològic que tenim al terme municipal pot atraure visitants especialitzats en el tema. Per altra banda, per protegir el nostre territori de possibles projectes eòlics com vam tenir anys enrere i com veiem que últimament es van projectant a la nostra comarca. Un projecte com aquest és el que s’ha dut a terme conjuntament amb el Consell Comarcal, en la planificació d’un itinerari de diverses barraques de pedra seca, que anys enrere varen ser declarades BCIL, i de diferents punts d’interès del nostre poble.
Pot ser una sortida turística pel poble, això també?
Sí, potser no és un públic molt gran, però sí que hi ha diferents punts d’interès que són llocs emblemàtics del poble. Potser, si no se seguís aquesta ruta, no hi passarien mai. Tot allò que pugui ser un reclam és una cosa positiva que tenim al municipi. A més, cal donar a conèixer, també, tot el que fa referència a la pedra seca i que en el cas del nostre municipi en tenim diversos exemples.
Per on pot créixer Biure?
Encara estem treballant amb els promotors de l’urbanització La Famada. Fa vint anys que estem en això i ara s’està redactant el conveni amb Endesa per donar enllumenat a aquesta futura urbanització. Pensem que aquesta seria una opció per créixer. Com s’ha dit anteriorment, ha vingut molta gent a viure a Biure en els últims anys. La pandèmia va fer que molta gent canviés el seu pensar. Passar una pandèmia a poble no era igual que passar una pandèmia en un pis. Han vingut famílies amb fills que han anat a l’escola i això és un valor afegit per nosaltres.Ara són 243 veïns.
Podrien tornar a tenir llistes tancades aviat?
Fa molts anys que n’hi havia hagut. És primordial que treballem per què la gent que ve a viure al poble se senti del poble. Això és importantíssim i, per aconseguir-ho, cal teixir una xarxa on tothom es vegi involucrat en els actes i en els projectes que es duen a terme aquí. N’és un exemple la biblioteca – ludoteca La Biureteca, que pròximament obrirà les portes i que ha estat un projecte gestat a través de l’associació Benevivere (primer nom documentat del nostre poble), que a partir de l’esforç de la seva junta i socis faran possible que tinguem un punt de lectura i de joc educatiu dins el nostre municipi. Pensem que aquestes idees són importants i sempre seran benvingudes en la nostra agenda.
Tenen a punt el PAES...
Penso que la sostenibilitat és una cosa que hem de tenir en compte a nivell d’Ajuntament i, també, hem d’intentar fer el màxim de pedagogia amb els veïns per tal de mitigar els efectes que causa el canvi climàtic. En aquesta convocatòria del Pla a l’Acció, les subvencions han anat encarades a una millora de l’eficiència energètica i hi ha una disminució del consum energètic. Pensem que, en properes convocatòries, i una vegada acabades les obres del pavelló, hauríem de pensar en la formació de comunitats energètiques dins el poble.
S’hi senten involucrats a l’Associació de Micropobles de Catalunya?
Sí, és l’associació que ens representa i en la que podem compartir problemàtiques conjuntes. Aquest any, a través de l’Associació de Micropobles de Catalunya, hem participat del festival Itinera; un festival en el que, a través de la música, hem pogut donar a conèixer el nostre poble a l’exterior. A més, aquest passat mes de juliol, s’ha aprovat l’Estatut dels Municipis Rurals, recolzat per l’Associació de Micropobles de Catalunya, i que preveu, a priori, un reforç en el finançament dels municipis rurals i, en definitiva noves línies específiques de finançament per a municipis rurals.
