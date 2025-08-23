Necrològica

Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella

Al capdavant d'Ensenyament, Sanitat i Serveis des del 2023, va participar en la fundació de Gent del Poble el 2011

Ma Àngels Arjona.

Ma Àngels Arjona. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

La regidora d’Ensenyament, Sanitat i Serveis de Roses, Maria Àngels Arjona Crusella, coneguda com la Yanna, va morir aquest divendres després d'una llarga malaltia. Formava part del partit Gent del Poble, del qual n'era una de les fundadores.

L'Ajuntament de Roses lamenta la pèrdua i en un ple extraordinari, aquest dissabte al vespre, té previst decretar el diumenge com a dia de dol oficial i suspendre els actes oficials previstos.

Maria Àngels Arjona Crusella va ser cofundadora del grup Gent del Poble el 2011. Aquell va entrar per primer cop com a regidora al costat del cap de llista, Francesc Giner, fins al 2015.

El 2023 va a situar-se al capdavant de la llista entrant de nou a l'Ajuntament, on el partit governa juntament amb el PSC, amb l'alcalde Josep Maria Martínez al capdavant.

Des del seu partit, han lamentat la pèrdua de qui, diuen, va ser "un puntal imprescindible des de la fundació del grup i una de les veus més assenyades, aportant reflexió, empatia i decisió".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents