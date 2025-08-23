Necrològica
Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
Al capdavant d'Ensenyament, Sanitat i Serveis des del 2023, va participar en la fundació de Gent del Poble el 2011
La regidora d’Ensenyament, Sanitat i Serveis de Roses, Maria Àngels Arjona Crusella, coneguda com la Yanna, va morir aquest divendres després d'una llarga malaltia. Formava part del partit Gent del Poble, del qual n'era una de les fundadores.
L'Ajuntament de Roses lamenta la pèrdua i en un ple extraordinari, aquest dissabte al vespre, té previst decretar el diumenge com a dia de dol oficial i suspendre els actes oficials previstos.
Maria Àngels Arjona Crusella va ser cofundadora del grup Gent del Poble el 2011. Aquell va entrar per primer cop com a regidora al costat del cap de llista, Francesc Giner, fins al 2015.
El 2023 va a situar-se al capdavant de la llista entrant de nou a l'Ajuntament, on el partit governa juntament amb el PSC, amb l'alcalde Josep Maria Martínez al capdavant.
Des del seu partit, han lamentat la pèrdua de qui, diuen, va ser "un puntal imprescindible des de la fundació del grup i una de les veus més assenyades, aportant reflexió, empatia i decisió".
