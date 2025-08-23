Art
"Fent xarxa" amb Fert entre l'art i la pesca a les llotges de l'Empordà
L’artista és l’autor d’un conjunt de murals que donen la benvinguda als visitants en els edificis de les llotges de peix del litoral
La iniciativa és promoguda per la Federació de Confraries de Pescadors de Girona amb voluntat promocional i identitària
Curiosament, en el món de la pesca, una bona part de les seves eines de treball s’anomenen arts. Les arts de pesca són moltes i variades, però ara, un dels grans artistes urbans del país, el figuerenc Fert, ha traslladat la seva reconeguda capacitat creadora a les parets de les llotges del litoral empordanès. El seu darrer mural el trobem a Roses i, com tots els altres, porta per lema "Fent xarxa", una voluntat sorgida de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, que formen part del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP), a través del projecte Art i pesca.
L’encàrrec a Fert.one, nom artístic amb el qual és conegut internacionalment Jordi Comas Casanovas (Figueres, 1992), es va començar a materialitzar l’any passat a les llotges de Llançà i Sant Feliu de Guíxols. Eren les dues puntes d’aquest itinerari singular que ha tingut continuïtat al Port de la Selva, Palamós, l’Estartit i Roses. Hi ha pendent el mural de l’Escala, que Fert començarà a pintar aquesta tardor, quan s’hagi acabat les obres de reforma.
Cada mural és únic i té com a comú denominador l’enaltiment de l’ofici dels pescadors i la seva conjunció amb algun tret identitari de cada poble i de la seva confraria. També els productes que surten de la mar i que Fert ha sabut traslladar a cada mural com un element indispensable del conjunt, tal com ell mateix explica: "La idea del projecte Art i pesca es materialitza a través d’un llenguatge contemporani, com és la pintura mural, per donar més visibilitat i donar-li el valor que es mereix a una feina tradicional de llarg recorregut i que s’ha anat adaptant amb el pas del temps. Mostrem una activitat molt arrelada en el nostre territori i que té una identitat pròpia en cadascun dels ports de la nostra costa".
Cada mural és diferent
"Com que cada port pesquer és diferent -afegeix-, cada mural també ho és. No són imatges impersonals, estan pensades i dissenyades al cent per cent per a cada indret, però tenen una línia de continuïtat que representa la unitat de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona. El fil conductor és l’eslògan 'Fent xarxa', la paleta cromàtica i un menú de tres punts, que són: la tradició, amb una imatge d’arxiu d’alguna feina típica d’aquell port concret; el producte, que vol fer valdre el més destacat i la localització, amb un tret distintiu de cada poble".
Fert veu amb bons ulls que parlem d’un nou itinerari artístic que uneix els pobles pesquers del litoral, "de fet, els que som de secà com jo, potser no som prou conscients que aquí tenim pescadors que feinegen al mar de tota la vida i que no tots els ports són de pesca. Aquests murals ens poden ajudar a visibilitzar-ho, són un bon complement de la feina que es fa des de les confraries. Hem creat punts d’interès cultural que poden convertir-se en un recorregut per la Costa Brava".
Fert acumula nombrosos treballs amb els quals, des de la seva creativitat artística, ha pogut ajudar el sector primari del territori. No amaga que aquesta nova proposta "m’ha motivat i m’ha fet molta il·lusió. No tindria sentit que a les meves obres tractés d’un ocell que s’està extingint a l’Àfrica podent ajudar els sectors productius d’aquí, que són ben nostres".
"Feina d'estudi"
L’artista ha dedicat l’actual parèntesi estival "a la feina d’estudi, treballo molt a peu del carrer, quasi durant tot l’any, i ara m’he pogut permetre el luxe de crear obra en la intimitat". Mentrestant, tothom ja pot admirar els murals dels pescadors, tenen ànima, com tots els altres que té escampats en el territori i en molts altres indrets llunyans. L'art urbà és a l'abast de tothom.
