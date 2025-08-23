Solidaritat
Agullana i Peralada reben infants sahrauís: "El programa 'Vacances en Pau' té ara més sentit que mai"
Tot i la davallada de famílies acollidores, el projecte es manté viu a l’Alt Empordà gràcies al compromís de les persones que aquest estiu tornen a obrir les portes de casa seva
Tot i la davallada de famílies acollidores, el programa 'Vacances en pau' es manté viu a l’Alt Empordà gràcies al compromís de persones com Albert Carbó, president de la delegació d’ACAPS Alt Empordà, que aquest estiu torna a obrir les portes de casa seva a dos infants sahrauís. En un context cada cop més difícil als campaments de refugiats — amb menys ajuda internacional i condicions extremes agreujades pel canvi climàtic—, el projecte pren més sentit que mai. Durant dos mesos, els infants no només reben atenció mèdica i una alimentació adequada, sinó també afecte, diversió i una finestra a una altra realitat que ajuda a trencar prejudicis i mantenir viu el vincle històric entre el poble sahrauí i l’estat.
Mantenir viu el compromís
Any rere any s’ha fet més difícil trobar famílies disposades a participar en el projecte, però insisteix en la necessitat de mantenir viu el compromís amb la causa sahrauí. "Aquests infants venen d’un context molt dur, i aquest respir els dona salut, esperança i vincles", apunta. També defensa que l’acollida ajuda a trencar prejudicis: "Quan convius amb ells, desapareixen molts estereotips, són diferents cultures però ajuda a veure que podem conviure i aprendre". El programa 'Vacances en Pau' és una iniciativa solidària que permet que nens i nenes sahrauís, que viuen als camps de refugiats de Tindouf (Algèria), passin els mesos d’estiu amb famílies d’acollida a Catalunya i altres territoris de l’Estat. A través del programa, impulsat per entitats com ACAPS i amb el suport d’institucions locals, es vol oferir als infants un descans de les dures condicions del desert, atenció mèdica i una experiència de convivència intercultural. "Aquest projecte no només ofereix dos mesos de vida digna als infants, també ajuda a donar a conèixer la realitat del poble sahrauí", afegeix.
Des de la pandèmia i amb el canvi climàtic la situació als camps s’ha agreujat molt
Des de la pandèmia, la situació als campaments sahrauís s’ha agreujat greument: "Parlem de temperatures extremes, pics de seixanta graus a l’ombra, falta d’aigua corrent i llum, i una manca creixent d’aliments, medicaments i recursos bàsics per al dia a dia", explica. Els infants són el col·lectiu més vulnerable en aquest context, i la retallada constant de l’ajuda humanitària internacional —sumada a la disminució de la cooperació local i estatal— empitjora encara més el panorama. Els infants s’enyoren, perquè tenen la família als camps i, els agradaria poder ser aquí amb la seva família, però saben que això no és possible. Tot i això, els agrada molt estar aquí. "És com tenir un fill més a casa", assegura Carbó.
Els infants sahrauís només poden viatjar dins de l’Estat espanyol, aquest és un fet a tenir en compte a l’hora d’acollir, però aquesta experiència d’acollida aporta molt tant a ells com a les famílies. "A nivell personal, és un gran creixement. T’adones que pots aportar el teu granet de sorra. Com a requisits es demana que la família tingui estabilitat econòmica per poder acollir, oferir als infants lleure i temps per dedicar-los. Aquí els infants poden fer activitats impensables als campaments, i això connecta la societat catalana i la sahrauí, que històricament han mantingut llaços que ara s’estan perdent".
Trencar els estereotips
L’acollida també ajuda a trencar estereotips i prejudicis, especialment en un moment en què augmenten els discursos contra la immigració i la cultura àrab. "A més, venen d’un lloc on l’aigua és escassa i és un recurs molt valuós. Per això, activitats com anar a la piscina, tirar-se, nedar o jugar al parc aquàtic els entusiasmen. Gaudeixen molt més d’aquestes experiències que, per exemple, d’anar a un museu. Els agrada tot el que implica joc, moviment i aigua: festes de l’escuma, kàrting".
De baixada
"Durant la seva estada aquí cal tenir cura d’ells perquè vagin al pediatre oculista i dentista per fer les revisions". Aquest estiu s’estaran menys dies dels habituals, un parell de mesos, perquè van arribar el 18 de juliol per problemes burocràtics i marxaran l’1 de setembre. Projecte Wanibik A la demarcació de Girona hi ha una quarantena d’infants acollits. A més, també hi participa el projecte Wanibik, destinat a infants amb discapacitat lleu.
El projecte ofereix dos mesos de vida digna als infants i ajuda a conèixer la seva situació
Fa uns anys, a Catalunya arribaven prop d’un miler d’infants sahrauís cada estiu i més de vint famílies de l’Alt Empordà participaven en el programa Vacances en Pau. Actualment, només en venen uns 300 a tot Catalunya. A tot l’Estat espanyol, es calcula que hi participen uns 2.000 infants, mentre que en els anys de més acollida se superaven els 5.000.
