Tràfic

Detenen un home i desmantellen una plantació de marihuana en una finca de Pont de Molins

Es van intervenir 281 plantes de marihuana en procés d’assecament i 9 quilos de cabdells secs

Imatge d'arxiu d'una plantació de marihuana.

Imatge d'arxiu d'una plantació de marihuana. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Redacció

Pont de Molins

El dijous 21 d'agost els Mossos d'esquadra juntament amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona van desmantellar un cultiu de marihuana en una casa del polígon de Pont de Molins.

En l'entrada van detenir un home de 49 anys com a responsable del cultiu. La casa, una finca rústica amb un edifici central, tenia diverses estances cultivades, 32 plafons de llums led amb transformadors, aires condicionats, 21 ventiladors, filtres i extractors.

Es van intervenir 281 plantes de marihuana en procés d’assecament i 9 quilos de cabdells de marihuana secs. També es va localitzar una connexió fraudulenta d’una doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica.

El detingut, com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents