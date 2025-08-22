Tràfic
Detenen un home i desmantellen una plantació de marihuana en una finca de Pont de Molins
Es van intervenir 281 plantes de marihuana en procés d’assecament i 9 quilos de cabdells secs
El dijous 21 d'agost els Mossos d'esquadra juntament amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona van desmantellar un cultiu de marihuana en una casa del polígon de Pont de Molins.
En l'entrada van detenir un home de 49 anys com a responsable del cultiu. La casa, una finca rústica amb un edifici central, tenia diverses estances cultivades, 32 plafons de llums led amb transformadors, aires condicionats, 21 ventiladors, filtres i extractors.
Es van intervenir 281 plantes de marihuana en procés d’assecament i 9 quilos de cabdells de marihuana secs. També es va localitzar una connexió fraudulenta d’una doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica.
El detingut, com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Un accident obliga a tallar l'N-II a l'altura de Pont de Molins
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres