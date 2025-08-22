Successos
Col·lisió entre un cotxe i un camió a Bàscara
La col·lisió a l'AP-7 entre ambdós vehicles ha provocat un ferit lleu
Girona
Accident de trànsit la matinada d’aquest divendres a l’autopista AP-7, al seu pas per Bàscara.
Un cotxe i un camió que circulaven per aquesta via han col·lidit per causes que s’estan investigant. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergències, entre ells els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.
Una persona que viatjava al cotxe ha resultat ferida de caràcter lleu. Ha estat atesa in situ pels sanitaris i posteriorment traslladada a l’Hospital de Figueres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Roba d’una estrebada una cadena d’or a la Jonquera i, quan el detenen, se l’intenta empassar
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt