Cadaqués celebra la 38a Trobada de Barques de Vela Llatina

Té lloc aquest dissabte a la badia del poble, que s'omplirà l'embarcacions del patrimoni marítim històric

La Trobada té com a escenari la badia i la platja de Cadaqués

La Trobada té com a escenari la badia i la platja de Cadaqués / Pere Duran

Redacció

Redacció

Cadaqués

Aquest dissabte, 23 d’agost, l’Associació d’Amics de la Vela Llatina de Cadaqués organitza la XXXVIII Trobada de Vela Llatina, una jornada que omplirà la badia de barques tradicionals per celebrar i preservar el patrimoni marítim de la costa mediterrània.

La trobada aplegarà embarcacions vingudes d’arreu i proposarà un programa festiu i obert a tothom, que combinarà activitats marineres, gastronomia i cultura popular.

La Trobada de Vela Llatina de Cadaqués és una de les cites més emblemàtiques del calendari de vela tradicional, amb més de trenta anys d’història. Es tracta d’una festa popular que reivindica la importància de mantenir viva la cultura i el patrimoni mariner i de compartir-lo amb la comunitat.

Sardinada i demostracions

La jornada començarà amb la rebuda de les embarcacions i una sardinada popular a la Platja Gran. El matí inclourà activitats culturals com la demostració de nusos mariners i la presentació del llibre Diari de Bord.

A migdia tindrà lloc el moment més emblemàtic: la hissada de veles al ritme dels Segadors, l’himne nacional de Catalunya, i la navegació per la badia. A la tarda, la festa continuarà amb un dinar popular de suquet de peix, música en directe i un sorteig.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents