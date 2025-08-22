Cadaqués celebra la 38a Trobada de Barques de Vela Llatina
Té lloc aquest dissabte a la badia del poble, que s'omplirà l'embarcacions del patrimoni marítim històric
Aquest dissabte, 23 d’agost, l’Associació d’Amics de la Vela Llatina de Cadaqués organitza la XXXVIII Trobada de Vela Llatina, una jornada que omplirà la badia de barques tradicionals per celebrar i preservar el patrimoni marítim de la costa mediterrània.
La trobada aplegarà embarcacions vingudes d’arreu i proposarà un programa festiu i obert a tothom, que combinarà activitats marineres, gastronomia i cultura popular.
La Trobada de Vela Llatina de Cadaqués és una de les cites més emblemàtiques del calendari de vela tradicional, amb més de trenta anys d’història. Es tracta d’una festa popular que reivindica la importància de mantenir viva la cultura i el patrimoni mariner i de compartir-lo amb la comunitat.
Sardinada i demostracions
La jornada començarà amb la rebuda de les embarcacions i una sardinada popular a la Platja Gran. El matí inclourà activitats culturals com la demostració de nusos mariners i la presentació del llibre Diari de Bord.
A migdia tindrà lloc el moment més emblemàtic: la hissada de veles al ritme dels Segadors, l’himne nacional de Catalunya, i la navegació per la badia. A la tarda, la festa continuarà amb un dinar popular de suquet de peix, música en directe i un sorteig.
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Roba d’una estrebada una cadena d’or a la Jonquera i, quan el detenen, se l’intenta empassar
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt