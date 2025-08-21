Successos
Roba d’una estrebada una cadena d’or a la Jonquera i, quan el detenen, se l’intenta empassar
Els Mossos i la Policia Local van arrestar l’home per un presumpte delicle de robatori amb violència
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 20 d’agost a la Jonquera, un jove de 18 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència. Aquell dia, pels volts de les set de la tarda, un home va alertar a la Policia Local de la Jonquera que un jove li acabava d’estirar del coll una cadena d’or i que a continuació havia fugit.
Els cossos policials van fer una recerca pel municipi i una patrulla de Mossos va veure un jove al cim d’una rotonda de la N-II que coincidia plenament amb la descripció de la víctima. A més, en veure els agents va sortir corrents.
Els policies van interceptar l’home i van veure que portava penjades del coll dues cadenes i quan els agents li anaven a treure va intentar empassar-se-les però ho van poder evitar. Una de les dues cadenes era la de la víctima valorada en 500 euors i en el cas de l’altra s’està fent gestions per esbrinar-ne la procedència.
Davant d’aquests fets, els mossos i la Policia Local van detenir l’home per un presumpte delicle de robatori amb violència i van retornar la joia a la víctima. L’arrestat, amb antecedents, passarà pròximament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.
