Els ous de tortuga careta trobats a la platja de Riells de l'Escala no són viables

El 27 de juliol una família va trobar el niu d'aquest rèptil mentre feia un forat per posar el parasol

El niu es va mullar abans que fos localitzat i això ha fet que la posta no prosperi

Redacció

L'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha explicat, a través del seu compte de X, que els experts del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic ,encarregats del seguiment dels nius de tortuga, han determinat a l’últim control que els 63 ous de tortuga careta trobats aquest 27 de juliol a la platja de Riells de l’Escala no són viables.

El motiu és que el niu era massa superficial es va mullar abans que fos localitzat, cosa que ha fet que la posta no prosperi. De fet, els investigadors ja ho van sospitar des del primer moment. Tot i així, van traslladar els ous a la platja de les Muscleres Petites per intentar garantir-ne la viabilitat. Es va delimitar i senyalitzar un tancat amb l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució del niu i garantir-ne les màximes condicions de protecció.

Primera posta al litoral de l'Escala

Aquest és el primer cop que es documenta una posta d’ous de tortuga careta al litoral de l’Escala, segons confirma l'Ajuntament. Els experts avisen, però, que el canvi climàtic, amb un augment progressiu de les temperatures, està fent que la costa catalana comenci a ser més favorable per tal que això succeeixi. 

