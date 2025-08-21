Top manta
Roses intensifica la lluita contra el top manta amb gairebé 1.800 productes falsificats confiscats en un nou operatiu
En només dues setmanes, els cossos de seguretat han retirat gairebé 4.000 articles
La Policia Local de Roses ha continuat aquesta setmana els operatius contra la venda ambulant il·legal dins la campanya contra el top manta 2025, retirant prop de 1.800 articles falsificats.
Els productes, principalment sabates, samarretes esportives, bosses de mà i moneders, es trobaven en vehicles que els transportaven amb destinació al Passeig Marítim, un punt habitual de venda d’aquests productes. Aquesta intervenció ha estat possible gràcies a la tasca preventiva i d’investigació de la Policia Local, que manté reforçada la seva presència i vigilància en zones estratègiques del municipi.
Aquestes confiscacions se sumen a les efectuades recentment, confirmant la continuïtat en el control i retirada de material falsificat, segons la línia establerta per l’Ajuntament i la Policia Local de Roses. En només dues setmanes, els cossos de seguretat han retirat gairebé 4.000 articles falsificats, sumant els retirats el passat 13 d’agost.
Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament "reafirma el seu compromís ferm en la lluita contra el top manta, part d’una estratègia clara i sostinguda per protegir l’espai públic, garantir la seguretat ciutadana i defensar l’activitat comercial legal. És una prioritat estratègica del municipi, que seguirà treballant amb tots els recursos disponibles per erradicar aquest fenomen", afirmael consistori en un comunicat.
Com en altres ocasions, el material confiscat està pendent dels procediments administratius i dels terminis legals establerts, moment en què es procedirà a la seva destrucció definitiva.
