Lladó, primer municipi de l’Alt Empordà que es declara lliure de matrimonis forçats
Valentes i acompanyades ha engegat una campanya per implicar els ajuntaments en l’erradicació «d’aquesta greu vulneració dels drets humans»
L’Ajuntament de Lladó ha aprovat la moció impulsada per l’associació Valentes i Acompanyades, convertint-se en el primer municipi de l’Alt Empordà a declarar-se lliure de matrimonis forçats. Amb aquesta acció, el consistori expressa el seu compromís amb la lluita contra aquesta greu forma de violència masclista, que afecta nenes i joves d’arreu del món, també dins les nostres comunitats.
L’alcalde, Jordi Puig, ha subratllat la importància d'aquesta iniciativa: «Com a ajuntament i com a alcalde tenim una funció pràctica en el dia a dia, però també una de simbòlica com a representants de la comunitat. És essencial donar suport a una iniciativa tan lloable, que treballa amb casos reals, sovint invisibles per a la societat».
Accions de sensibilització
Tot i que reconeix que potser no es presentaran casos al municipi, assegura que es faran accions de sensibilització i que, si cal, s’oferirà suport: «Combatre aquest tipus de violència requereix molt de coratge. Les persones que s’hi enfronten han de fer un pas molt difícil, amb pressions familiars molt fortes». Puig ha valorat també la tasca de l’associació, que actua amb discreció i eficàcia amb les víctimes: «Han ajudat moltes noies des del silenci i la proximitat. Nosaltres els respectem i recolzem plenament». I ha fet una crida a altres ajuntaments perquè facin un pas endavant i s’hi sumin per reforçar aquesta xarxa de suport i fer visible una realitat que sovint es manté amagada.
La moció
L’associació Valentes i Acompanyades ha llançat una campanya essencial que busca que els ajuntaments catalans es declarin municipis lliures de matrimonis forçats. Aquesta iniciativa no només pretén erradicar una greu vulneració dels drets humans, sinó que també busca fer visible una realitat que afecta a moltes nenes i joves, tant a Catalunya com a nivell global. El passat 5 d’agost, l’Ajuntament de Lladó va fer història en aprovar per unanimitat la moció de Valentes i Acompanyades, marcant un pas important en la lluita contra els matrimonis forçats. Els 7 regidors d’ERC que formen l’equip de govern s’uneixen així a altres municipis que han pres consciència sobre la gravetat d’aquesta problemàtica. «Treballar plegats és fonamental. Les dones no es deixen soles», afirma Carme Vinyoles, presidenta de l’associació.
La campanya, que vol prendre força al setembre, a l'Alt Empordà, inclou la creació d’una llista de municipis adherits, com Girona, la Bisbal d’Empordà, Olot, Banyoles, Arbúcies, Llagostera, Quart i Salt. L’objectiu és presentar-la a ajuntaments com el de Figueres. Cal tenir en compte que altres municipis de la comarca com Vilamaniscle ja s’han interessat per aprovar la moció i només cal posar data.
Amb més de 400 casos atesos en els darrers deu anys, la violència masclista relacionada amb els matrimonis forçats continua sent un tema ocult. Les dades dels Mossos d’Esquadra indiquen que s’han evitat més de 30 matrimonis forçats gràcies a denúncies, en els darrers anys, però la majoria dels casos no arriben a ser reportats. «Les nenes i joves sovint només busquen ajuda quan tenen confiança amb algú», assenyala. Per això, la campanya vol establir vincles amb treballadors socials i tècnics locals per detectar casos i oferir suport a les víctimes. «De les més de 400 casos que hem atès, la majoria han arribat a nosaltres gràcies al boca-orella o a la informació que han rebut i només un 2% ha decidit fer una denúncia formal. Aquesta realitat revela que la violència masclista continua sent una problemàtica oculta, que necessita ser visibilitzada i abordada amb urgència».
En aquest moment, Valentes i Acompanyades està atenent unes 45 noies, i expliquen que han notat un augment dels casos que no saben ben bé si obeeix al fet que les noies s’atreveixen més a denunciar o perquè l’entitat és cada cop més coneguda. L’objectiu és sumar esforços a nivell local i establir un posicionament polític ferm contra aquesta violència. «Volem que les administracions prenguin mesures per prevenir i abordar els matrimonis forçats i que s’estableixin vies de col·laboració amb Valentes i Acompanyades», afirmen. En definitiva, la campanya no només busca doncs visibilitzar la problemàtica, sinó també oferir recursos emocionals i pràctics a les víctimes. «És hora de dir prou i de treballar per un futur on les nostres veïnes no pateixin aquesta vulneració dels seus drets. Continuarem treballant per enfortir la xarxa de suport, perquè cada vegada més noies tinguin el coratge de dir prou. És essencial que puguin expressar-se sense por, ja que sovint les pressions familiars. La nostra missió és crear un espai segur on puguin buscar ajuda i ser escoltades.».
«Una nena és obligada a casar-se cada dos segons»
El matrimoni forçat està reconegut com a forma d’esclavitud moderna i com a delicte de tràfic de persones segons la legislació europea. I tot i que múltiples normatives i declaracions internacionals —com la Declaració Universal dels Drets Humans o els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030— n’insten l’abolició, la seva persistència obliga a actuar amb urgència. Amb aquesta campanya, Valentes i Acompanyades fa una crida clara: cal visibilitzar, denunciar i erradicar els matrimonis forçats també a casa nostra, amb la complicitat activa de les administracions locals i la societat civil. Un matrimoni forçat és una unió, sigui civil, religiosa o tradicional, en què almenys una de les parts —majoritàriament la dona— no hi dona el seu consentiment lliure i informat. Sovint, les víctimes són sotmeses a pressions físiques, sexuals, emocionals o psicològiques per part del seu entorn familiar o comunitari. Quan es tracta de menors d’edat, parlem de matrimonis infantils o prematurs, una pràctica que UNICEF considera la forma més estesa d’abús sexual i explotació de menors. Les xifres parlen per si soles: cada dos segons una nena és obligada a casar-se al món. Segons dades d’organismes internacionals com UNICEF o Save the Children, ja són més de 900 milions de dones les que han estat casades abans dels 18 anys, la meitat abans dels 15. Amb tot, una de les eines que ja existeix per combatre el matrimoni forçat és el protocol de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta qüestió. Des de Valentes i Acompanyades convenen que es tracta d’una eina importantíssima perquè serveix d’orientació als professionals i els ajuda a saber com actuar.
