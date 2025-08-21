Medi ambient
Ecologistes alerten que els parcs naturals de l'Empordà estan en una "situació crítica" per la "retallada imminent de personal"
El pròxim 29 d’octubre de 2025 finalitza el Programa temporal per al desplegament dels instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya
A l'Alt Empordà es veurien afectats els espais de l'Albera, el Cap de Creus i els Aiguamolls de l'Empordà
Les entitats avisen que aquestes reserves "poden perdre més del 50% del personal tècnic i administratiu, i en alguns casos gairebé el 100%"
Vint-i-sis grups ecologistes i naturistes alerten en un comunicat que els parcs naturals de l'Empordà estan en una "situació crítica" per la "retallada imminent de personal" quan el pròxim 29 d’octubre de 2025 finalitza el Programa temporal per al desplegament dels instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya (2022-2025).
Les entitats expliquen que aquest programa ha permès contractar bona part del personal tècnic i administratiu que, en la pràctica, assegurava la gestió bàsica dels espais naturals protegits. La seva desaparició "amenaça amb paralitzar funcions essencials i reduir la capacitat operativa dels Parcs, amb pèrdues superiors al 50% de la plantilla en molts dels parcs i arribant pràcticament el 100% en alguns casos".
Impacte als parcs naturals de l'Empordà i Girona
Segons aquests grups les retallades previstes tindrien un fort impacte als parcs naturals de l'Empordà i de la província de Girona, on hi ha un total de cinc parcs naturals. L'Albera perdria un 66,7% de tècnics i el 100% d’administratius; el Cap de Creus s'enforntaria a una pèrdua del 33% de tècnics i el 50% d’administratius; els Aiguamolls de l'Empordà no comptarien amb un 66,7% de tècnics i el 50% d’administratius.
A la resta de la província el parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter perdria el 83,3% de tècnics, el Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser perdria el 100% de tècnics i administratius i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa perdria el 22% dels tècnics.
Els treballadors dels parcs naturals de les comarques gironines van emetre un comunicat, datat l’1 de juliol, on alertaven que la situació laboral i estructural és “límit” fins i tot amb l’actual plantilla. Segons denuncien, el dèficit crònic de personal i la manca d’estructuració dels equips "afecten de manera greu" la gestió del patrimoni natural.
Conseqüències greus a partir de l’octubre
Els ecologistes adverteixen que si no es cobreixen les places que finalitzen a l’octubre, les conseqüències seran “molt greus” per als espais protegits com: la pèrdua de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a molts parcs i 300 empreses associades, interrupció de programes d’educació ambiental i informació al visitant, aturada de seguiments d’espècies amenaçades i hàbitats, bloqueig de projectes de recerca i fins i tot, possibilitat de tancament temporal d’alguns espais naturals protegits per manca de personal mínim.
Crida de les entitats naturalistes
Les organitzacions ecologistes de les comarques gironines exigeixen una solució urgent i estable a la manca de personal estructural. Reclamen equips humans més amplis i estables per garantir els objectius dels parcs i la conservació del patrimoni natural.
En aquest sentit, aposten pel desplegament de l’ANACAT (Agència de la Natura de Catalunya) com a eina clau per revertir la situació i garantir que els espais naturals compleixin la seva funció. Segons adverteixen, aquesta institució ha de mantenir intactes els objectius pels quals va ser aprovada al Parlament, sense concessions que la buidin de contingut.
Les entitats que signen el manifest són: Albera Lliure de Molins, Amics de la Natura de Cadaqués, Amics dels Aiguamolls del Patrimoni Natural de l’Empordà, Associació Naturalistes de Girona, Ateneu Colera, Aturem C-32, Fòrum l’Escala-Empúries, Gent del Ter, Grup de Natura Sterna, Grup Gola, IAEDEN-Salvem l’Empordà, Jovent Ecologista Empordanès, Junta d'arbres de Calonge i Sant Antoni, La Manduca SCCL, No al PLEMCAT, Platges Netes Portbou-Colera, Salvem Begur, Salvem el Golfet, Salvem la Pineda d'en Gori, Salvem la platja de Pals, Salvem les Valls, SOS Costa Brava, SOS Empordanet, SOS Palafrugell, SOS Rosamar Canyet, Som territori. Stop especulació verda.
