Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
Dos dels ocupants van quedar atrapats dins del vehicle perquè la palla va caure damunt del capó i els Bombers els van haver d'excarcerar
Tres joves van resultar ferits aquest dimarts al vespre en un accident de trànsit a Biure, quan el cotxe en què viatjaven va xocar per encalç contra un tractor carregat de palla. A causa de l’impacte, les bales van caure damunt del vehicle i van deixar atrapats els ocupants.
Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de deu de la nit, a l’altura del quilòmetre 766,5 de la carretera N-II en sentit Figueres. Un testimoni va alertar el telèfon d’emergències 112, informant que un cotxe havia xocat per darrere amb un tractor amb remolc que s’estava incorporant a la via.
Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dotacions dels Bombers de la Generalitat.
L’impacte va provocar que les bales de palla caiguessin damunt del cotxe, fent cedir la planxa del sostre i deixant els joves atrapats. Dos d’ells van quedar-hi retinguts físicament. Els Bombers van haver de dur a terme tasques d’excarceració de certa complexitat, ja que tant el copilot com un passatger del darrere no podien sortir pel seu propi peu. El conductor, en canvi, va poder sortir amb l’ajuda de testimonis, indiquen els Bombers
El copilot va quedar inconscient arran de l’accident, mentre que el passatger del darrere estava mig inconscient. Els Bombers els van fer una primera assistència sanitària, juntament amb el personal de la primera ambulància del SEM que va arribar al lloc. Un cop estabilitzats, els tres ferits van ser traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Segons la primera informació del Servei Català de Trànsit, els tres joves van resultar ferits greus. Tot i això, caldrà esperar la valoració definitiva del SEM.
