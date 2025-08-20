Trànsit

Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera

El Servei Català de Trànsit ha informat a les 12:30 del migdia que hi havia retencions en aquests trams de l'autopista

Retencions a l'AP-7 en una imatge d'arxiu.

Retencions a l'AP-7 en una imatge d'arxiu.

Redacció

Agullana/Jonquera

El Servei Català de Trànsit ha informat a les 12:30 del migdia que hi havia retencions de 4 quilòmetres a l'AP-7 a Agullana en sentit nord i de 5 quilòmetres a la Jonquera en sentit sud, a les càmeres s'observa una important densitat de vehicles. No hi ha notificació de cap accident ni de cap carril tallat.

A les tres de la tarda Trànsit ha informat a X (abans Twitter) que l'embús ha augmentat a 9 quilòmetres a Agullana en sentit nord i es mantenen els 5 quilòmetres de cua a la Jonquera en sentit sud.

