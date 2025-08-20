Successos
Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
El vehicle circulava per la GI-502 en sentit Capmany
Darnius
El conductor d’una furgoneta ha patit un accident aquest dimecres al matí a la GI-502, a Darnius. Ha perdut el control del vehicle, ha sortit de la via i ha bolcat. L’únic ocupant ha quedat atrapat dins la furgoneta.
L’avís s’ha rebut pocs minuts abans de les nou del matí, i fins al lloc s’hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.
Els Bombers han hagut d’excarcerar l’ocupant per poder-lo rescatar.
El SEM ha evacuat el ferit greu a un hospital, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Encara es desconeixen més detalls.
