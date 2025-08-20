Societat
La comunitat islàmica de Roses ampliarà la mesquita davant del creixement progressiu de fidels
"Cada vegada ve més gent a resar: persones que viuen aquí de fa temps i d’altres que s’han convertit recentment a l’islam" expliquen des de l'entitat
L’objectiu és "oferir un espai obert i integrador que fomenti la convivència i el respecte mutu" asseguren
La Comunitat Islàmica de Roses ha iniciat els tràmits per ampliar el seu espai de culte situada al carrer del Poeta Marquina. El motiu principal és el creixement progressiu de fidels que assisteixen a les oracions, així com el paper cada vegada més important que desenvolupa la mesquita com a espai de convivència, formació i integració. «Cada vegada ve més gent a resar, tant persones que viuen aquí de fa temps com d’altres que s’han convertit recentment a l’islam, sobretot gent jove. Això passa sobretot durant l’època del Ramadà», explica Mohamed Acherkour, des de l’entitat.
A més de les oracions, la Mesquita Sounna (Centre Islàmic de Roses), una de les dues que hi ha a la població, ofereix activitats com classes de llengua per a infants: «Volem que mantinguin l’àrab juntament amb el català i el castellà. L’àrab és una llengua important per a la cultura i per entendre el món», relata Acherkour, membre de la comunitat. A Roses, la comunitat és molt nombrosa i promou múltiples activitats esportives i culturals. Des de la comunitat defensen que el seu objectiu és oferir un espai obert i integrador que fomenti la convivència i el respecte mutu.
La tercera família vinguda del Marroc a Roses
a gairebé 54 anys que Mohamed Acherkour viu a Roses. Va arribar-hi quan només hi havia dues famílies vingudes del Marroc, convertint-se en la tercera del municipi. «Vaig néixer el 1966 i vaig arribar amb sis o set anys. El meu pare ja era aquí des del 67 o 68. Va venir a treballar durant el franquisme, quan et donaven el permís de residència en una setmana», recorda. «Quan vaig arribar, només hi havia l’Acadèmia i el Narcís Monturiol, i la zona dels cinemes eren camps d’oliveres», afegeix. Explica també que el seu pare va venir acompanyat de dos germans, que posteriorment van emigrar a Austràlia. Tot i que actualment no forma part activa de la gestió de la comunitat islàmica per motius laborals, Mohamed coneix bé la seva evolució: «La mesquita ja fa molts anys que és a Roses».
L'edifici del costat
Fa sis o set anys es va comprar l’edifici del costat i ara s’ha pogut pagar. L’ampliació consisteix a fer un magatzem al soterrani, on abans hi havia el garatge, i a ampliar l’espai per resar a dalt. No construïm una altra mesquita, com algunes persones poden pensar, només l’ampliem». Fidels d’arreu de la comarca Segons assenyala Acherkour, sovint es reuneixen entre 130 i 140 persones per resar, però l’espai ja no permet més. A més, hi ha persones que venen de Cadaqués, Palau, Pau o Vilajuïga, on no hi ha espais de culte musulmans. «Hi ha gent de pas i, per altra banda, persones que volen que els seus fills aprenguin àrab, català i castellà. És una llengua important per mantenir la cultura, però també per entendre millor el món».
Una bona convivència
Les dues mesquites de Roses donen servei a una comunitat musulmana que supera els 3.000 veïns. Pel que fa a la convivència amb la resta de la població, Mohamed ho té clar: «A Roses sempre hem estat molt ben acollits. Jo no noto cap diferència des que vaig arribar. Convivim bé, treballem… De fet, avui dia gran part del sector de la restauració funciona gràcies a persones estrangeres, perquè no es troba personal». I afegeix: «És important remarcar-ho: no es pot posar tothom al mateix sac. La gran majoria només volem viure i conviure en pau».
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
- Figueres no pot perdre l'estació del centre
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva