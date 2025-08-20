Meteorologia

Activen l’alerta INUNCAT per pluges intenses a les comarques de Girona

S’esperen xàfecs que superaran els 20 litres en 30 minuts i Protecció Civil demana prudència davant possibles inundacions

Una persona camina amb un paraigua sota la pluja.

Una persona camina amb un paraigua sota la pluja. / Rober Solsona/Europa Press

Eva Batlle

Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de xàfecs intensos que afectaran aquest dimecres i dijous diverses comarques, especialment a la província de Girona.

Aquest dimecres a partir de les dues de la tarda, s’esperen pluges que podran superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, al Ripollès.

Dijous la precipitació continuarà amb menys intensitat i afectarà fins al migdia les comarques gironines. Aquest episodi de pluges pot anar acompanyat localment de tempesta i calamarsa o pedra petita.

Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana a la ciutadania extremar les precaucions, evitar aparcar vehicles en zones inundables o pròximes a rieres i torrents, i no travessar zones amb acumulació d’aigua, ni a peu ni amb vehicle.

Els organismes de conca han activat el seguiment actiu de l’episodi per prevenir possibles afectacions, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l’avís per la inestabilitat prevista durant aquests dies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
  2. Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
  3. On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
  4. Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
  5. Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
  6. La planta d'Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua per a la Costa Brava nord en cas d’emergència
  7. Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà
  8. La 'mà dura' de Masquef (i d'Orriols)

Les estrelles de Nits de Circ brillen damunt la pista aquàtica de Roses

Les estrelles de Nits de Circ brillen damunt la pista aquàtica de Roses

Els incendis a Espanya deixen gairebé 400.000 hectàrees arrasades i 33 detinguts; el vent dificulta l’extinció

Els incendis a Espanya deixen gairebé 400.000 hectàrees arrasades i 33 detinguts; el vent dificulta l’extinció

El còctel revoluciona l’estiu: de la clàssica margarita a l’innovador vodka amb gingebre

El còctel revoluciona l’estiu: de la clàssica margarita a l’innovador vodka amb gingebre

Astúries entrarà amb maquinària pesada a Lleó per prevenir nous incendis: «Farem una línia de defensa»

Astúries entrarà amb maquinària pesada a Lleó per prevenir nous incendis: «Farem una línia de defensa»

L’Audiència Nacional considera «una greu amenaça per a la seguretat» el líder musulmà que va ser símbol de «la repressió política» d’Espanya per als nacionalistes

L’Audiència Nacional considera «una greu amenaça per a la seguretat» el líder musulmà que va ser símbol de «la repressió política» d’Espanya per als nacionalistes

El camp ha perdut almenys 600 milions pels incendis

El camp ha perdut almenys 600 milions pels incendis

Un llamp mata més de 200 ovelles al Camí del Port de Vielha

Un llamp mata més de 200 ovelles al Camí del Port de Vielha

Detingut a Figueres per entrar a robar en una benzinera i un restaurant de la ciutat la mateixa matinada

Detingut a Figueres per entrar a robar en una benzinera i un restaurant de la ciutat la mateixa matinada
Tracking Pixel Contents