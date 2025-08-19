Accés a Internet
Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
La Generalitat compta haver connectat el 78% dels municipis aquest 2025
Oriol Bernà
El Govern de la Generalitat de Catalunya té marcat l’augment de la connectivitat a través de xarxa pública de fibra òptica com un dels principals objectius d’aquesta legislatura. El desplegament actual cobreix ara mateix el 72% dels municipis catalans i està previst que arribi al 78% finals d’aquest any. Un canvi substancial, tenint en compte que a principis d’any la xarxa només arribava al 58% dels municipis.
Aquesta ha estat una demanda històrica dels micropobles: una de les principals problemàtiques que fan que els pobles més petits no disposin d’aquest servei és que les empreses no ho veuen rendible econòmicament i centren els seus esforços en les grans ciutats, on hi ha més clientela i estructures. Així doncs, el Govern afirma que avança amb el desplegament de la infraestructura per tal d’arribar al 100% dels municipis connectats aquesta mateixa legislatura i la inversió en els nous trams de 2025 de fibra òptica pública i obres preparatòries per continuar expandint la xarxa serà de 91,5 milions d’euros.
Des d’inicis d’any, la xarxa pública de fibra òptica ha augmentat en 1.433 km i ha connectat 131 municipis fins a arribar als 684 pobles -el 72% de tot el territori-, amb un total de 7.454 km desplegats. 42 municipis de la província de Girona compten ara amb aquest servei: Arbúcies, Argelaguer, Bellcaire d’Empordà, Bescanó, Borrassà, Campllong, Capmany, Castellfollit de la Roca, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Darnius, Espolla, Fontanilles, Gombrèn, Gualta, Les Lloses, Llambilles, Maçanet de Cabrenys, Massanes, Mieres, Montagut i Oix, Ordis, Palau-Sator, Pedret i Marzà, Quart, Rabós, Rupià, Sant Andreu Salou, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan Les Fonts, Sant Miquel de Campmajor, Santa Llogaia d’Àlguema, Santa Pau, Serra de Daró, Torrent, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Ullastret, Vallfogona del Ripollès i Vilamalla.
La previsió és que a finals d’aquest any la xarxa pugui augmentar fins als 739 municipis connectats i arribar al 78%; ara mateix hi ha 650 km en fase d’obres. A la demarcació, els pròxims municipis que tindran accés a la fibra òptica pública són: Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, l’Armentera, Llers, Mieres, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Saus, Camallera i Llampaies, Terrades, Vilademuls, Vilaür i Vilopriu. En total, hauran estat 56 els municipis gironins connectats aquest 2025.
Garantir l’accés a tot el país
Aquesta infraestructura connecta les seus i serveis públics i, a més, s’obre a les operadores privades de telecomunicacions per promoure el desplegament de serveis de connectivitat a la ciutadania i a les empreses a tot el territori. Les actuacions per estendre la xarxa, doncs, s’emmarquen en l’objectiu del Govern de garantir l’accés a la fibra òptica a tot el país per tal de preservar la cohesió territorial, la igualtat d’oportunitats, l’impuls del teixit econòmic, la superació de la bretxa digital i el foment del progrés econòmic i social a tota Catalunya.
És per això que el Govern continua treballant amb les operadores privades i el món local en la firma d’un protocol amb un conjunt de mesures que suposaran un acord de país per avançar cap a la plena connectivitat de Catalunya.
