Incendis
Diverses ADF de l'Alt Empordà es desplacen a Palència per donar suport a les tasques d’extinció dels incendis forestals
En aquest dispositiu hi participen els voluntaris dels grups de l’Albera, Cap de Creus-Serra de Rodes, Albanyà - Bassegoda i les Llances
El comboi està coordinat pels Agents Rurals i preveu estar a disposició de les autoritats de Castella i Lleó almenys fins dissabte
Aquest 19 d'agost, voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de l’Alt Empordà, l’Albera, Cap de Creus-Serra de Rodes, Albanyà - Bassegoda i les Llances, s'han desplaçat a Palència per donar suport a les tasques d’extinció dels incendis forestals que hi cremen en aquests moments. L'ADF de l'Albera ha cedit un vehicle pick up amb kit d'extinció per reforçar el dispositiu.
En total des de Catalunya s'hi han traslladat 56 efectius i 21 vehicles de diverses ADF d'arreu del territori català, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i els Agents Rurals han sortit aquest dimarts al matí cap a Castella i Lleó per col·laborar en l'extinció dels incendis forestals que hi ha actius a la zona i per donar suport a la població civil.
El grup està coordinat pels Agents Rurals i preveu estar a disposició de les autoritats d'aquesta comunitat autònoma almenys fins dissabte. L'ajut s'ofereix atenent la petició del Centre de Seguiment i Coordinació d'Emergències en l'àmbit estatal (CENEM), després que Catalunya hagi sortit de la màxima alerta de risc d'incendis i s'hagin aixecat les restriccions als espais naturals.
El foc més virulent dels últims 20 anys
En els últims vint anys de dades, mai s'havia registrat tanta superfície calcinada a Espanya en una mateixa campanya. Prop de 350.000 hectàrees ja s'han cremat a Espanya aquest any, segons l'última estimació del Servei d'Informació d'Incendis Forestals Europeus (EFFIS), una eina del programa satèl·lit Copernicus de la UE. Les 344.417 hectàrees calcinades són un rècord des de l'inici de la sèrie, el 2006, i corresponen a un 0,7% de la superfície total del país. L'any 2022, el més assolador des del 2006, es van cremar 306.555 hectàrees, una xifra ja superada enguany, en 493 incendis –Copernicus en comptabilitza de moment 224 fins ara. El 2012 és el tercer registre més alt en àrea afectada (189.376 ha).
L'abast de les flames s'ha disparat de manera exponencial a l'Estat en les últimes setmanes, ja que abans dels focs de Galícia i Castella i Lleó, a principis d'agost, només hi havia 45.285 hectàrees afectades. Entre el 5 i el 12 d'agost, Copernicus en compta unes 100.000 més, i en l'última setmana escassa se'n sumen 200.000 més. El programa comunitari estima un total de 224 incendis al país enguany mitjançant el seu satèl·lit Sentinel-2.
