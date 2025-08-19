Incendi
Una cigonya mor electrocutada i deixa a les fosques part de Vilamalla
L’au havia fet niu damunt d’un pal elèctric que va cremar
Una cigonya va morir electrocutada dilluns al vespre a Vilamalla, fet que va provocar un tall de llum en part de la població.
L’incident va tenir lloc cap a dos quarts de nou del vespre al carrer del Mar, on l’animal havia construït un niu al capdamunt d’un pal elèctric. El contacte amb la instal·lació va provocar un incendi que va cremar la part superior del pal i va causar la mort de la cigonya, segons han informat els Bombers.
Una dotació va treballar durant més de mitja hora per controlar la situació. El foc va afectar temporalment el subministrament elèctric en una zona del municipi, indiquen des del cos d'emergències.
El cos de la cigonya va quedar en mans dels Agents Rurals, que s’han fet càrrec de l’incident.
Aquest tipus d'incidents no són excepcionals durant aquesta època de l’any, ja que moltes cigonyes travessen les comarques de Girona en plena migració. Sovint fan parada en torres elèctriques per descansar o nidificar, cosa que pot comportar riscos per als animals.
